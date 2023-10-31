  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривушкин обслужит перенесенный матч Рух - Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривушкин обслужит перенесенный матч Рух - Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра пройдет 1 ноября

Кривушкин обслужит перенесенный матч Рух - Днепр-1

СК Дніпро-1

Новина українською

Стали известны судьи, которые обслужат перенесенный матч 5-го тура УПЛ между "Рухом" и "Днепром-1".

Главный арбитр поединка - Дмитрий Кривушкин (Харьков). Ассистентами на линии будут Семен Шлончак (Черкасы) и Андрей Скрипка (Кропивницкий). Четвертый рефери - Александр Соловьян (Киевская область), наблюдатель арбитража - Игорь Хиблин (Хмельницкий).

Также на матче будет VAR, за который будет отвечать Юрий Иванов (Донецкая область).

Напомним, поединок пройдет 1 ноября во Львове на "Арене Львов". Начало - в 18:00.

Читайте такжеУ Днепра-1 летом было предложение по Пихаленку, но оно не устроило клуб
По теме
yellow-arrow
Бондарь: Видел Шапаренко, пообщались. Динамовцы очень настроены на матч с нами
yellow-arrow
Голкипер и два полузащитника. Динамо выбирает лучшего игрока месяца
yellow-arrow
Назарина - о матче с Динамо: Будем стараться показать свой лучший футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 Дмитрий Кривушкин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде