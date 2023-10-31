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Кривушкин обслужит перенесенный матч Рух - Днепр-1
Игра пройдет 1 ноября
СК Дніпро-1
Стали известны судьи, которые обслужат перенесенный матч 5-го тура УПЛ между "Рухом" и "Днепром-1".
Главный арбитр поединка - Дмитрий Кривушкин (Харьков). Ассистентами на линии будут Семен Шлончак (Черкасы) и Андрей Скрипка (Кропивницкий). Четвертый рефери - Александр Соловьян (Киевская область), наблюдатель арбитража - Игорь Хиблин (Хмельницкий).
Также на матче будет VAR, за который будет отвечать Юрий Иванов (Донецкая область).
Напомним, поединок пройдет 1 ноября во Львове на "Арене Львов". Начало - в 18:00.
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