Кривушкин обслужит перенесенный матч Рух - Днепр-1

Стали известны судьи, которые обслужат перенесенный матч 5-го тура УПЛ между "Рухом" и "Днепром-1".

Главный арбитр поединка - Дмитрий Кривушкин (Харьков). Ассистентами на линии будут Семен Шлончак (Черкасы) и Андрей Скрипка (Кропивницкий). Четвертый рефери - Александр Соловьян (Киевская область), наблюдатель арбитража - Игорь Хиблин (Хмельницкий).

Также на матче будет VAR, за который будет отвечать Юрий Иванов (Донецкая область).

Напомним, поединок пройдет 1 ноября во Львове на "Арене Львов". Начало - в 18:00.