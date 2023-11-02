Чигринский: Динамо сейчас не в лучшей форме. Но мы были в такой же ситуации не так давно

Защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями в преддверии матча 13-го тура УПЛ против "Динамо".

"Мы понимаем важность этой игры. 100% понимаем, что это одна из ключевых игр. Как показывает чемпионат, все теряют очки. Лидеры пока неожиданные, то есть другие команды, не "Шахтер" и "Динамо". Конечно, на дистанции все может измениться, но именно в этот промежуток времени это ключевая игра. Мы понимаем, что мы играем немного в другом графике, и эта победа, если мы ее добьемся, сыграет очень важную роль.

Я видел все матчи "Динамо". Не то чтобы готовился к ним, просто соперника нужно знать в лицо. Я не отделял бы физическую готовность от игровой. Когда есть результат, то и игроки ощущают больше уверенности. Когда результата нет, как сейчас у "Динамо", то не все так хорошо выглядит и в физическом плане.

"Динамо" сейчас не в лучшей форме, мы это понимаем. Но мы были в такой же ситуации не так давно. Ситуация быстро изменилась. Надо готовиться к тому, что "Динамо" покажет свою лучшую игру. Это однозначно. Кроме того, это дерби, это Классическое. Здесь без вариантов. В каком бы состоянии кто ни был, команды будут отдаваться на 100%. Предматчевые расклады большую роль не играют", - сказал Чигринский.

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 17:00.