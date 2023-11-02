Сергей Ковалец: Вся борьба еще впереди - может произойти так, что и Динамо станет чемпионом

Украинский тренер и бывший полузащитник " Динамо " Сергей Ковалец поделился тем, как он видит перспективы киевской команды в нынешнем сезоне.

"Нет усиления, еще и Ярмоленко сломался. Все думали и думают, что "Динамо" станет чемпионом. Еще есть матчи в запасе.

Так что все зависит от "Динамо", от диалога между тренерами и игроками. Вся борьба еще впереди. Может случиться такое, что и "Динамо" станет чемпионом", - сказал Ковалец.