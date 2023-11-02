Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Ковалец: Вся борьба еще впереди - может произойти так, что и Динамо станет чемпионом
Еще есть матчи в запасе
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский тренер и бывший полузащитник "
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Нет усиления, еще и Ярмоленко сломался. Все думали и думают, что "Динамо" станет чемпионом. Еще есть матчи в запасе.
Так что все зависит от "Динамо", от диалога между тренерами и игроками. Вся борьба еще впереди. Может случиться такое, что и "Динамо" станет чемпионом", - сказал Ковалец.
Напомним, что на данный момент "Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. У киевлян 16 очков после 9 сыгранных матчей.
Популярное сейчас
- Лужный: Не понимаю, как Луческу может проиграть все - и все равно остается тренером Динамо
- Довбик отметился причудливым ассистом на 98-й минуте игры. Жирона победила Роке Лепе 2:1
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
- Мое убеждение, что некоторые игроки Динамо устали от Луческу - Журналист
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:27 Украинские Сергей Ковалец: Не могу согласиться с тем, что у Динамо плохие защитники, что проблема в них
- 14:39 Зарубежные Cергей Ковалец : Динамо в игре с Арисом не хватало агрессии в атаке, жаль, что не было Ваната
- 15:42 Зарубежные Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу