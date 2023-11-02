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Сергей Ковалец: Вся борьба еще впереди - может произойти так, что и Динамо станет чемпионом

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще есть матчи в запасе

Сергей Ковалец: Вся борьба еще впереди - может произойти так, что и Динамо станет чемпионом

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский тренер и бывший полузащитник "Динамо" Сергей Ковалец поделился тем, как он видит перспективы киевской команды в нынешнем сезоне.

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"Нет усиления, еще и Ярмоленко сломался. Все думали и думают, что "Динамо" станет чемпионом. Еще есть матчи в запасе.

Так что все зависит от "Динамо", от диалога между тренерами и игроками. Вся борьба еще впереди. Может случиться такое, что и "Динамо" станет чемпионом", - сказал Ковалец.

Напомним, что на данный момент "Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. У киевлян 16 очков после 9 сыгранных матчей.

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В статье: Сергей Ковалец Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
02.11.2023 в 00:13
Ковалец проснись какое ДК--не выставляй себя клоуном
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