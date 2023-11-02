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Чигринский: Не думаю, что отсутствие Ярмоленко и Ваната повлияет на игру Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Украинское классико уже в пятницу

Чигринский: Не думаю, что отсутствие Ярмоленко и Ваната повлияет на игру Динамо

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский заявил о том, что отсутствие у "Динамо" дисквалифицированного Владислава Ваната и травмированного Андрея Ярмоленко вряд ли повлияет на игру киевлян в очном матче с "горняками".

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– За "Динамо" не сыграют дисквалифицированный Ванат и травмированный Ярмоленко. Может ли это как-то повлиять на ход игры и результат?

– Не думаю. Безусловно, эти игроки важны, но когда мы говорим о "Динамо" и "Шахтере", лучшие команды украинского футбола, имеющие исполнителей на каждую позицию… В случае с Ярмоленко это произошло не сейчас. Они уже перестраивались играть без него. Ванат – это действительно важный игрок, он много забивал. Но есть Бенито, у которого есть другие характеристики и может сыграть на этой позиции. Это лучше у "Динамо" узнать. До сих пор мы не акцентировали внимание на том, кто может сыграть, а кто пропускает. Мы смотрим на идеи и рисунок игры в целом, независимо от того, кто выйдет", - сказал Чигринский.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 17:00.

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Андрей Ярмоленко Дмитрий Чигринский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Ванат
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Источник:
YouTube-канал Шахтера
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