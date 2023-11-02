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Чигринский: Не думаю, что отсутствие Ярмоленко и Ваната повлияет на игру Динамо
Украинское классико уже в пятницу
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "
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– За "Динамо" не сыграют дисквалифицированный Ванат и травмированный Ярмоленко. Может ли это как-то повлиять на ход игры и результат?
– Не думаю. Безусловно, эти игроки важны, но когда мы говорим о "Динамо" и "Шахтере", лучшие команды украинского футбола, имеющие исполнителей на каждую позицию… В случае с Ярмоленко это произошло не сейчас. Они уже перестраивались играть без него. Ванат – это действительно важный игрок, он много забивал. Но есть Бенито, у которого есть другие характеристики и может сыграть на этой позиции. Это лучше у "Динамо" узнать. До сих пор мы не акцентировали внимание на том, кто может сыграть, а кто пропускает. Мы смотрим на идеи и рисунок игры в целом, независимо от того, кто выйдет", - сказал Чигринский.
Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 17:00.