  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игорь Шуховцев - о матче Динамо - Шахтер: В украинском классико все решит один забитый мяч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игорь Шуховцев - о матче Динамо - Шахтер: В украинском классико все решит один забитый мяч

Премьер-лига

Борьба предстоит принципиальная

Игорь Шуховцев - о матче Динамо - Шахтер: В украинском классико все решит один забитый мяч

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В преддверии суперпринципиального украинского дерби о шансах обоих наших грандов не говорит разве что ленивый. Поединок между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" в последние двадцать с лишним лет всегда вызывает повышенный интерес в футбольной среде. Можно не сомневаться, что так будет и в этот раз, когда на поле столичного стадиона "Динамо" имени Лобановского в очередной раз скрестят шпаги самые титулованные наши клубы.

Об ожиданиях от украинского классико с корреспондентом UA-Футбол поделился экс-голкипер винницкой "Нивы", мариупольского "Ильичевца", киевского "Арсенала", симферопольской "Таврии", луганской "Зари" и харьковского "Металлиста" Игорь Шуховцев.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Думаю, что будет интересный поединок, так как в последнее время киевская команда не радует ни себя, ни болельщиков, - считает специалист. – Учитывая, что "Динамо" принимает "Шахтер" дома, ее футболисты будут максимально стараться сделать все возможное, чтобы снова вернуться в чемпионскую гонку. В пятничном матче, как и в любом другом, все будет решать скорость и мастерство игроков. Отдаю предпочтение "Шахтеру". Несмотря на то, что в донецком клубе участилась смена тренеров, играя в еврокубках и выступая в сборных, его футболисты больше готовы к предстоящей игре. И ментально, и физически. Именно поэтому, на мой взгляд, "Шахтер" выглядит предпочтительнее. Хотя повторюсь: "Динамо" в родных стенах будет делать все для победы над донетчанами. Отдать же кому-либо из соперников явное предпочтение нельзя, так как борьба предстоит принципиальная. Мне кажется, в предстоящем поединке все решит один забитый мяч.

- Матчи подобного уровня всегда доверяют судить опытным арбитрам. Как считаете, получивший назначение на проведение украинского дерби Ярослав Козык с возложенными на него обязанностями справится?

- В пятницу все увидим – справится или нет. Полагаю, что он готов к поединку такого ранга, прекрасно осознавая, что в нем сойдутся одни из фаворитов чемпионата. Вообще сейчас в УПЛ претендентов на самые высокие места как никогда много: "Кривбасс", "Полесье", "Днепр-1", "Шахтер", "Динамо"… Я, как и все люди в футбольной Украине надеюсь, что арбитр справится, и его судейство в центральном матче будет профессиональным. Хотя давление со стороны футболистов обеих команд будет, как всегда, присутствовать.

Читайте такжеДинамо Киев - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 03.11.2023

По теме
yellow-arrow
Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
Алиев: Хочу, чтобы Динамо выиграло, но сейчас киевляне сильно уступают Шахтеру
yellow-arrow
Назовете стартовые составы Динамо и Шахтера в самом результативном украинском Классико? Квиз от UA-Футбол
Игорь Шуховцев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде