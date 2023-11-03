Игорь Шуховцев - о матче Динамо - Шахтер: В украинском классико все решит один забитый мяч

В преддверии суперпринципиального украинского дерби о шансах обоих наших грандов не говорит разве что ленивый. Поединок между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" в последние двадцать с лишним лет всегда вызывает повышенный интерес в футбольной среде. Можно не сомневаться, что так будет и в этот раз, когда на поле столичного стадиона "Динамо" имени Лобановского в очередной раз скрестят шпаги самые титулованные наши клубы.

Об ожиданиях от украинского классико с корреспондентом UA-Футбол поделился экс-голкипер винницкой "Нивы", мариупольского "Ильичевца", киевского "Арсенала", симферопольской "Таврии", луганской "Зари" и харьковского "Металлиста" Игорь Шуховцев.

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- Думаю, что будет интересный поединок, так как в последнее время киевская команда не радует ни себя, ни болельщиков, - считает специалист. – Учитывая, что "Динамо" принимает "Шахтер" дома, ее футболисты будут максимально стараться сделать все возможное, чтобы снова вернуться в чемпионскую гонку. В пятничном матче, как и в любом другом, все будет решать скорость и мастерство игроков. Отдаю предпочтение "Шахтеру". Несмотря на то, что в донецком клубе участилась смена тренеров, играя в еврокубках и выступая в сборных, его футболисты больше готовы к предстоящей игре. И ментально, и физически. Именно поэтому, на мой взгляд, "Шахтер" выглядит предпочтительнее. Хотя повторюсь: "Динамо" в родных стенах будет делать все для победы над донетчанами. Отдать же кому-либо из соперников явное предпочтение нельзя, так как борьба предстоит принципиальная. Мне кажется, в предстоящем поединке все решит один забитый мяч.

- Матчи подобного уровня всегда доверяют судить опытным арбитрам. Как считаете, получивший назначение на проведение украинского дерби Ярослав Козык с возложенными на него обязанностями справится?

- В пятницу все увидим – справится или нет. Полагаю, что он готов к поединку такого ранга, прекрасно осознавая, что в нем сойдутся одни из фаворитов чемпионата. Вообще сейчас в УПЛ претендентов на самые высокие места как никогда много: "Кривбасс", "Полесье", "Днепр-1", "Шахтер", "Динамо"… Я, как и все люди в футбольной Украине надеюсь, что арбитр справится, и его судейство в центральном матче будет профессиональным. Хотя давление со стороны футболистов обеих команд будет, как всегда, присутствовать.