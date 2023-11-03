Вьюнник: Это историческое дерби- наконец-то мы показали, что лучшие

Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюнник прокомментировал победу над "Динамо" (1:0) в матче 13-го тура УПЛ.

"Очень рад победить. Это историческое дерби, это очень счастлив победить. Наконец-то мы показали, что лучшие.

Надо так же продолжать. Сегодня была хорошая игра, потому что ребята проделали то, что мы делали на тренировках", - сказал Вьюнник.