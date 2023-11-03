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Вьюнник: Это историческое дерби- наконец-то мы показали, что лучшие

Премьер-лига

Шахтер в Классическом обыграл Динамо

Вьюнник: Это историческое дерби- наконец-то мы показали, что лучшие

shakhtar.com

Новина українською
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюнник прокомментировал победу над "Динамо" (1:0) в матче 13-го тура УПЛ.

"Очень рад победить. Это историческое дерби, это очень счастлив победить. Наконец-то мы показали, что лучшие.

Надо так же продолжать. Сегодня была хорошая игра, потому что ребята проделали то, что мы делали на тренировках", - сказал Вьюнник.

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Источник:
Трибуна
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