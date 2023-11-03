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Вьюнник: Это историческое дерби- наконец-то мы показали, что лучшие
Шахтер в Классическом обыграл Динамо
shakhtar.com
Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюнник прокомментировал
"Очень рад победить. Это историческое дерби, это очень счастлив победить. Наконец-то мы показали, что лучшие.
Надо так же продолжать. Сегодня была хорошая игра, потому что ребята проделали то, что мы делали на тренировках", - сказал Вьюнник.
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Источник:Трибуна
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