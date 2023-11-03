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Пушич: Бондаренко пропустил матч с Динамо из-за травмы
В Шахтере решили не рисковать здоровьем хавбека
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, почему матч 13-го тура УПЛ с "Динамо" (1:0) пропустил один из лидеров горняков Артем Бондаренко.
"Он травмирован и не мог принять участие в этом матче. Решили не рисковать им. Надеюсь, что он не будет слишком долго травмирован. Время покажет", - сказал Пушич.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний полузащитник провел за "Шахтер" 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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Источник:Трибуна
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oda1979 (Запорожье)
03.11.2023 в 22:21
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