Пушич: Бондаренко пропустил матч с Динамо из-за травмы

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, почему матч 13-го тура УПЛ с "Динамо" (1:0) пропустил один из лидеров горняков Артем Бондаренко.

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"Он травмирован и не мог принять участие в этом матче. Решили не рисковать им. Надеюсь, что он не будет слишком долго травмирован. Время покажет", - сказал Пушич.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний полузащитник провел за "Шахтер" 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.