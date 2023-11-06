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Матч лидеров таблицы. Полесье и Кривбасс объявили составы на игру
Начало – в 15:00
Фото: fckryvbas.com
Сегодня, шестого ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом". Отметим, что команды идут на первых двух местах турнирной таблицы УПЛ.
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Соперники уже объявили стартовые составы:
"Полесье": Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Кушниренко, Танковский, Крушинский – Янаков, Макуана – Ариэльсон
"Кривбасс": Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Кузик, Илич, Бизимана – Задерака, Дебелко – Кожушко
Отметим, что старт поединка намечен на 15:00. На UA-Футболе состоится текстовая онлайн-трансляция.
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