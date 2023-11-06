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Матч лидеров таблицы. Полесье и Кривбасс объявили составы на игру

Премьер-лига

Начало – в 15:00

Матч лидеров таблицы. Полесье и Кривбасс объявили составы на игру

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
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Сегодня, шестого ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом". Отметим, что команды идут на первых двух местах турнирной таблицы УПЛ.

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Соперники уже объявили стартовые составы:

"Полесье": Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Кушниренко, Танковский, Крушинский – Янаков, Макуана – Ариэльсон

"Кривбасс": Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Кузик, Илич, Бизимана – Задерака, Дебелко – Кожушко

Отметим, что старт поединка намечен на 15:00. На UA-Футболе состоится текстовая онлайн-трансляция.

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