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Главный тренер сборной Украины посетил матч лидеров турнирной таблицы УПЛ

Премьер-лига

Сергей Ребров – в Житомире

Главный тренер сборной Украины посетил матч лидеров турнирной таблицы УПЛ

скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В Житомире в 15:00 начался матч тринадцатого тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом". Эти команды занимают первые две строчки турнирной таблицы. Битву лидеров лично посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Его "поймали" камеры транслятора матча.

Главный тренер сборной Украины посетил матч лидеров турнирной таблицы УПЛ - изображение 1

Главный тренер сборной Украины посетил матч лидеров турнирной таблицы УПЛ - изображение 2

Скриншоты с УПЛ ТБ

Добавим, что команды пробыли на поле около трех минут, после чего были вынуждены уйти в укрытие из-за воздушной тревоги.

Добавим, что к очному поединку "Кривбасс" и "Полесье" подошли в статусе второй и первой команд Таблицы.

UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Полесье" – "Кривбасс". Также для вас доступен видеоэфир.

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Сергей Ребров Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир)
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