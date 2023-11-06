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Главный тренер сборной Украины посетил матч лидеров турнирной таблицы УПЛ
Сергей Ребров – в Житомире
скріншот з трансляції
В Житомире в 15:00 начался матч тринадцатого тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом". Эти команды занимают первые две строчки турнирной таблицы. Битву лидеров лично посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Его "поймали" камеры транслятора матча.
Добавим, что команды пробыли на поле около трех минут, после чего были вынуждены уйти в укрытие из-за воздушной тревоги.
Добавим, что к очному поединку "Кривбасс" и "Полесье" подошли в статусе второй и первой команд Таблицы.
UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Полесье" – "Кривбасс". Также для вас доступен видеоэфир.
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