Главный тренер сборной Украины посетил матч лидеров турнирной таблицы УПЛ

В Житомире в 15:00 начался матч тринадцатого тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом". Эти команды занимают первые две строчки турнирной таблицы. Битву лидеров лично посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Его "поймали" камеры транслятора матча.

Скриншоты с УПЛ ТБ

Добавим, что команды пробыли на поле около трех минут, после чего были вынуждены уйти в укрытие из-за воздушной тревоги.

Добавим, что к очному поединку "Кривбасс" и "Полесье" подошли в статусе второй и первой команд Таблицы.

UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Полесье" – "Кривбасс". Также для вас доступен видеоэфир.