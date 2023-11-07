Ни два, ни полтора, или О вреде Кубка. Акценты зрителя на играх 13-го тура УПЛ

Пресноватый какой-то вышел тур. Вот вроде и критиковать особенно не за что, а в целом осталось ощущение некой футбольной серости. Уж слишком как-то буднично смотрелись поединки. Забивали мало – чуть больше двух голов за матч, в среднем. Такое вышло – ни рыба, ни мясо. Ни два, ни полтора.

И да, из недавних четвертьфиналистов Кубка (а это почти половина команд лиги) выиграть удалось одному "Шахтеру". Который находился там в максимально выгодных условиях: фактически провел спарринг, не говоря о времени на подготовку. Но даже он, откровенно говоря, не блеснул. Вывод, как говорится, напрашивается сам…

Полесье – Кривбасс 1:1

Днепр-1 – Александрия 1:0

Динамо – Шахтер 0:1

Рух – Оболонь 2:2

Металлист 1925 – Черноморец 2:1

ЛНЗ – Колос 1:1

Минай – Ворскла 0:0

Верес – Заря 2:2

Зрелищность. Формально больше всего угроз воротам насчитал в игре "Металлиста 1925" с "Черноморцем". Но назвать ее самой смотрибельной язык не повернется, да и добрая половина из категории полумоментов. "Рух" - "Оболонь": вот это было, пожалуй, действительно весело. А водное поло в Минае, как по мне, тоже скучать не давало.

В четырех случаях достойных внимания эпизодов у ворот было ровно по семь, а это типичный средний уровень. А наименее зрелищным получился поединок в Днепре, трижды прерываемый воздушной тревогой. Четыре из пяти его ключевых моментов имели место в течение какого-то полутайма в середине встречи.

Интрига. В этом смысле, все было просто великолепно, а то я уж начал волноваться за наш чемпионат. Во всех без исключения матчах все решалось или могло решиться на финишной прямой. Интрига жгла напалмом.

Быстрее всех определились в Черкассах, где реализованный Милько пенальти спас "Колос" от поражения на 79-й минуте. Четырьмя минутами позже Скорко еще мог принести очко "Александрии" в Днепре, но Кинарейкин с его ударом справился.

На 88-й промах Караваева не позволил "Динамо" отыграться у "Шахтера". Следующая минута стала решающей сразу в двух играх. Не попавший в створ Васильев не сумел увести от поражения "Черноморец", а вот Близниченко в Ровно это чудесным образом удалось – "Верес" сравнял счет с "Зарей".

Уже на первой компенсированной Степанюк не забил с "точки", и рухнули надежды "Ворсклы" на победу в Минае. На следующей – Бойко не позволил Приходько принести "Кривбассу" победу в Житомире. И наконец, обиднейший промах Карабина перед самым финальным свистком, на седьмой "лишней" минуте фактически лишил победы "Рух".

Логика. Тут получилось почти фифти-фифти.

В половине поединков был зафиксирован вполне закономерный, по соотношению моментов, счет. Наиболее логичны минимальные победы "Металлиста 1925" над "Черноморцем" и "Днепра-1" над "Александрией". Также отвечают увиденному мной на поле ничьи в Ровно, и особенно во Львове.

"Полесье" было немного ближе к победе, если говорить о реально голевых шансах, тогда как "Кривбасс" - на столько же ближе, но по общему количеству моментов. Наверное, все-таки ничья и тут будет справедливым итогом.

В трех случаях сочту исход нелогичным. И "Ворскла", и "Колос" все же "наиграли" на свои победы на выезде. И уж никак не заслужило поражения "Динамо", превзошедшее "Шахтер" в моментах, однозначно "выиграв" первый тайм и не столь очевидно уступив во втором.

Спорить бессмысленно: пишу о том, что увидел – чужие глаза вставлять себе не намерен.

Судейство. Единственная, но серьезная ошибка рефери, однозначно сказавшаяся на ходе и результате матча, была в пользу "Металлиста 1925". На 9-й минуте одессит Йеде, оказавшийся в "коробочке" в штрафной площади харьковчан, получил предупреждение за симуляцию. Слово коллеге Юстасу.

"Первая карточка – это скорее пенальти, но уж никак не карточка... Контакт, падение, в крайнем случае, играем дальше... Вторая без вопросов".

Вторая была показана Йеде, на 40-й минуте, после чего последовало удаление – при счете 1:0 в пользу "Черноморца", уже с полтайма чувствовавшего себя на поле весьма комфортно. Оставшись в меньшинстве, "моряки" элементарно не вытянули (о вреде Кубка речь шла выше, а играли тем же составом, что и там), в итоге проиграв матч.

Подчеркну: насколько помню, это первый случай в сезоне, когда мы солидарны с Григорчуком в его критике арбитража. Тогда как у рефери Шандора это явно не первый косяк в этом чемпионате.

Монзуль и компанию в Житомире от больших проблем спас ВАР. На той же 40-й минуте они отменили было из-за офсайда гол открывшего счет криворожанина Кузыка, а шесть минут спустя склонялись в сторону пенальти за игру рукой его одноклубника Бескоровайного. Все это могло развернуть игру на 180 градусов.

Парадокс в том, что оба раза тут "пострадало" от ВАРа "Полесье", чей президент, как известно, является последовательным его поборником.

Везение. Самый везучий – "Минай". В середине второго тайма его ворота от гола уберегла лишь стойка, принявшая на себя удар Степанюка. Ну а о его же промахе с пенальти в концовке встречи уже было сказано выше. Просто сказочное везение команды Шарана.

Следующим идет "Верес" - Фортуна решила подсобить обоим аутсайдерам, позволив им клюнуть по очечку. Судьбоносный гол Близниченко в эндшпиле, спасший Ровно от поражения, был бы невозможен без рикошета от Батагова, круто изменившего полет мяча.

Третьим назову лидера. Еще на 33-й минуте "Кривбасс" мог уступать в счете, что вполне могло изменить итоговую картину маслом, но Шабанов пробил в штангу, от которой мяч отлетел в голову вратаря, а затем в поле. Сами понимаете… А через семь минут забьет команда Вернидуба.

Личности. А вот в этом отношении тур был реально худшим в сезоне, да и не в нем одном. Что тут говорить, если из шестнадцати команд мне запомнились своей игрой лишь пять футболистов.

И здесь парадокс: самой яркой фигурой тура назову неудачника Степанюка из "Ворсклы" - четыре участия в ключевых эпизодах игры.

Вторым будет Нагнойный из "Зари", третьим – Квасница из "Руха". Оба показали одинаковый результат: по три участия и гол плюс пас. Преимущество первого в удельном весе – это были три момента из четырех, тогда как львовяне их создали в целом больше.

По этому же принципу отметил бы также Суханова из "Оболони". И лучшего из вышедших на замену – Борячука из "Металлиста 1925".

Симпатии. Очередной парадокс: больше всех играл в атаку с ее достойным завершением тот же "Металлист 1925". Но подавляющее большинство моментов он создал, играя в большинстве. Поэтому выделю скорее "Рух" и "Ворсклу".

Сдали условный зрительский зачет-минимум "Оболонь", "Колос", "Динамо" и "Черноморец".

Худшей командой тура для меня здесь стала "Александрия" с ее полутора голевыми моментами. Разочаровали также ЛНЗ и "Шахтер". Специально для тех, кто уже числит автора в "шахтофобах", поясню: два момента за игру – это что угодно, но только не "шахтеровский футбол".

Таблица. Ничья в поединке лидеров привела к тому, что "Днепр-1" уже потеснил одного из них и догнал второго, а "Шахтер" мысленно – на вершине. Что ж, на сегодня именно этот квартет и разыгрывает между собой все призовые места.

Потери очков "Рухом" и "Черноморцем" соответственно пока делают их конкурентами в борьбе за последнюю путевку в Европу.

Впрочем, обоих в состоянии потеснить вдохновленное назначением Шовковского "Динамо" - напомню: при нем оно уже смотрелось интереснее раньше, и очки набирало стабильнее. Списывать Киев со счетов не стоит, включая чемпионскую гонку.

"Колос", "Металлист 1925" и "Ворскла" - относительно теплая компания в укромном и не пыльном месте. Сейчас они видятся типичными середняками. Последняя может сделать ставку на Кубок. Со временем к ним должна примкнуть "Заря", которой добиться большего мешает напряженный график игр и отсутствие везения.

ЛНЗ, "Оболонь" и "Александрия" сегодня – борцы за звание третьего лишнего в зоне риска. И, честно говоря, команда Ротаня выглядит наименее конкурентным из них. "Верес" же с "Минаем" на этом этапе смотрятся переселенцами в Первую лигу.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 13 8 3 2 26-12 +14 27 0 2 СК Днепр-1 13 8 3 2 16-10 +6 27 0 3 Полесье 13 8 2 3 20-9 +11 26 0 4 Шахтер 11 7 3 1 21-10 +11 24 0 5 Рух 13 5 6 2 21-14 +7 21 0 6 Черноморец 12 6 1 5 19-13 +6 19 0 7 Колос 13 3 8 2 9-9 0 17 0 8 Динамо 10 5 1 4 23-16 +7 16 0 9 Металлист 1925 12 4 3 5 11-13 -2 15 0 10 Ворскла 13 4 3 6 14-23 -9 15 0 11 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 -4 13 0 12 Оболонь 13 3 4 6 10-19 -9 13 0 13 Заря 11 2 4 5 12-15 -3 10 0 14 ФК Александрия 13 2 4 7 7-18 -11 10 0 15 Верес 12 1 5 6 10-19 -9 8 0 16 ФК Минай 13 0 6 7 6-21 -15 6 0

Анонсы. В 14-м туре нас ждет целая россыпь интригующих вывесок.

Главной лично я бы определил встречу "Шахтера" с "Днепром-1". Она смотрится как стратегически важная с прицелом на лидерство и потенциальное чемпионство. Импонирует и впечатляет поступь команды Максимова, которой к тому же теперь не придется играть дважды за неделю.

"Кривбасс" - "Динамо": экзамен для обоих. Лидеру – крепко ли сидит на нем шапка Мономаха, команде теперь уже Шовковского – остались ли амбиции у извечного фаворита, и сможет ли он подкрепить их игрой.

"Черноморец" - "Рух". Схватка, возможно, самых симпатичных команд осени, ценой победы в которой может оказаться поул-позишн в гонке за квалифайн Лиги конференций. Обе несут очковые потери в последнее время – тем любопытнее, как сыграют между собой.

"Заря" - ЛНЗ. Борьба за спокойную жизнь, в которой дополнительные шансы команде Дулуба может дать отнимающий силы и эмоции поединок команды Кривенцова с главным конкурентом в Европе. Если он, конечно, состоится.

"Александрия" - "Верес". Не победа команды Ротаня здесь сохраняет шансы сопернику выбраться из ямы. Победа команды Лавриненко позволяет ей поменяться с соперником местами уже сейчас.

Словом, есть на что посмотреть в этом урожайном туре, чьи матчи будут идти друг за другом практически по нарастающей зрительского интереса. Кто как, а я в предвкушении. Какой бы жалкой ни казалась нынешняя УПЛ.

Фото - UA-Футбол