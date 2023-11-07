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Ни два, ни полтора, или О вреде Кубка. Акценты зрителя на играх 13-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Пресноватый какой-то вышел тур. Вот вроде и критиковать особенно не за что, а в целом осталось ощущение некой футбольной серости. Уж слишком как-то буднично смотрелись поединки. Забивали мало – чуть больше двух голов за матч, в среднем. Такое вышло – ни рыба, ни мясо. Ни два, ни полтора.
И да, из недавних четвертьфиналистов Кубка (а это почти половина команд лиги) выиграть удалось одному "Шахтеру". Который находился там в максимально выгодных условиях: фактически провел спарринг, не говоря о времени на подготовку. Но даже он, откровенно говоря, не блеснул. Вывод, как говорится, напрашивается сам…
- Полесье – Кривбасс 1:1
- Днепр-1 – Александрия 1:0
- Динамо – Шахтер 0:1
- Рух – Оболонь 2:2
- Металлист 1925 – Черноморец 2:1
- ЛНЗ – Колос 1:1
- Минай – Ворскла 0:0
- Верес – Заря 2:2
Зрелищность. Формально больше всего угроз воротам насчитал в игре "Металлиста 1925" с "Черноморцем". Но назвать ее самой смотрибельной язык не повернется, да и добрая половина из категории полумоментов. "Рух" - "Оболонь": вот это было, пожалуй, действительно весело. А водное поло в Минае, как по мне, тоже скучать не давало.
В четырех случаях достойных внимания эпизодов у ворот было ровно по семь, а это типичный средний уровень. А наименее зрелищным получился поединок в Днепре, трижды прерываемый воздушной тревогой. Четыре из пяти его ключевых моментов имели место в течение какого-то полутайма в середине встречи.
Интрига. В этом смысле, все было просто великолепно, а то я уж начал волноваться за наш чемпионат. Во всех без исключения матчах все решалось или могло решиться на финишной прямой. Интрига жгла напалмом.
Быстрее всех определились в Черкассах, где реализованный Милько пенальти спас "Колос" от поражения на 79-й минуте. Четырьмя минутами позже Скорко еще мог принести очко "Александрии" в Днепре, но Кинарейкин с его ударом справился.
На 88-й промах Караваева не позволил "Динамо" отыграться у "Шахтера". Следующая минута стала решающей сразу в двух играх. Не попавший в створ Васильев не сумел увести от поражения "Черноморец", а вот Близниченко в Ровно это чудесным образом удалось – "Верес" сравнял счет с "Зарей".
Уже на первой компенсированной Степанюк не забил с "точки", и рухнули надежды "Ворсклы" на победу в Минае. На следующей – Бойко не позволил Приходько принести "Кривбассу" победу в Житомире. И наконец, обиднейший промах Карабина перед самым финальным свистком, на седьмой "лишней" минуте фактически лишил победы "Рух".
Логика. Тут получилось почти фифти-фифти.
В половине поединков был зафиксирован вполне закономерный, по соотношению моментов, счет. Наиболее логичны минимальные победы "Металлиста 1925" над "Черноморцем" и "Днепра-1" над "Александрией". Также отвечают увиденному мной на поле ничьи в Ровно, и особенно во Львове.
"Полесье" было немного ближе к победе, если говорить о реально голевых шансах, тогда как "Кривбасс" - на столько же ближе, но по общему количеству моментов. Наверное, все-таки ничья и тут будет справедливым итогом.
В трех случаях сочту исход нелогичным. И "Ворскла", и "Колос" все же "наиграли" на свои победы на выезде. И уж никак не заслужило поражения "Динамо", превзошедшее "Шахтер" в моментах, однозначно "выиграв" первый тайм и не столь очевидно уступив во втором.
Спорить бессмысленно: пишу о том, что увидел – чужие глаза вставлять себе не намерен.
Судейство. Единственная, но серьезная ошибка рефери, однозначно сказавшаяся на ходе и результате матча, была в пользу "Металлиста 1925". На 9-й минуте одессит Йеде, оказавшийся в "коробочке" в штрафной площади харьковчан, получил предупреждение за симуляцию. Слово коллеге Юстасу.
"Первая карточка – это скорее пенальти, но уж никак не карточка... Контакт, падение, в крайнем случае, играем дальше... Вторая без вопросов".
Вторая была показана Йеде, на 40-й минуте, после чего последовало удаление – при счете 1:0 в пользу "Черноморца", уже с полтайма чувствовавшего себя на поле весьма комфортно. Оставшись в меньшинстве, "моряки" элементарно не вытянули (о вреде Кубка речь шла выше, а играли тем же составом, что и там), в итоге проиграв матч.
Подчеркну: насколько помню, это первый случай в сезоне, когда мы солидарны с Григорчуком в его критике арбитража. Тогда как у рефери Шандора это явно не первый косяк в этом чемпионате.
Монзуль и компанию в Житомире от больших проблем спас ВАР. На той же 40-й минуте они отменили было из-за офсайда гол открывшего счет криворожанина Кузыка, а шесть минут спустя склонялись в сторону пенальти за игру рукой его одноклубника Бескоровайного. Все это могло развернуть игру на 180 градусов.
Парадокс в том, что оба раза тут "пострадало" от ВАРа "Полесье", чей президент, как известно, является последовательным его поборником.
Везение. Самый везучий – "Минай". В середине второго тайма его ворота от гола уберегла лишь стойка, принявшая на себя удар Степанюка. Ну а о его же промахе с пенальти в концовке встречи уже было сказано выше. Просто сказочное везение команды Шарана.
Следующим идет "Верес" - Фортуна решила подсобить обоим аутсайдерам, позволив им клюнуть по очечку. Судьбоносный гол Близниченко в эндшпиле, спасший Ровно от поражения, был бы невозможен без рикошета от Батагова, круто изменившего полет мяча.
Третьим назову лидера. Еще на 33-й минуте "Кривбасс" мог уступать в счете, что вполне могло изменить итоговую картину маслом, но Шабанов пробил в штангу, от которой мяч отлетел в голову вратаря, а затем в поле. Сами понимаете… А через семь минут забьет команда Вернидуба.
Личности. А вот в этом отношении тур был реально худшим в сезоне, да и не в нем одном. Что тут говорить, если из шестнадцати команд мне запомнились своей игрой лишь пять футболистов.
И здесь парадокс: самой яркой фигурой тура назову неудачника Степанюка из "Ворсклы" - четыре участия в ключевых эпизодах игры.
Вторым будет Нагнойный из "Зари", третьим – Квасница из "Руха". Оба показали одинаковый результат: по три участия и гол плюс пас. Преимущество первого в удельном весе – это были три момента из четырех, тогда как львовяне их создали в целом больше.
По этому же принципу отметил бы также Суханова из "Оболони". И лучшего из вышедших на замену – Борячука из "Металлиста 1925".
Симпатии. Очередной парадокс: больше всех играл в атаку с ее достойным завершением тот же "Металлист 1925". Но подавляющее большинство моментов он создал, играя в большинстве. Поэтому выделю скорее "Рух" и "Ворсклу".
Сдали условный зрительский зачет-минимум "Оболонь", "Колос", "Динамо" и "Черноморец".
Худшей командой тура для меня здесь стала "Александрия" с ее полутора голевыми моментами. Разочаровали также ЛНЗ и "Шахтер". Специально для тех, кто уже числит автора в "шахтофобах", поясню: два момента за игру – это что угодно, но только не "шахтеровский футбол".
Таблица. Ничья в поединке лидеров привела к тому, что "Днепр-1" уже потеснил одного из них и догнал второго, а "Шахтер" мысленно – на вершине. Что ж, на сегодня именно этот квартет и разыгрывает между собой все призовые места.
Потери очков "Рухом" и "Черноморцем" соответственно пока делают их конкурентами в борьбе за последнюю путевку в Европу.
Впрочем, обоих в состоянии потеснить вдохновленное назначением Шовковского "Динамо" - напомню: при нем оно уже смотрелось интереснее раньше, и очки набирало стабильнее. Списывать Киев со счетов не стоит, включая чемпионскую гонку.
"Колос", "Металлист 1925" и "Ворскла" - относительно теплая компания в укромном и не пыльном месте. Сейчас они видятся типичными середняками. Последняя может сделать ставку на Кубок. Со временем к ним должна примкнуть "Заря", которой добиться большего мешает напряженный график игр и отсутствие везения.
ЛНЗ, "Оболонь" и "Александрия" сегодня – борцы за звание третьего лишнего в зоне риска. И, честно говоря, команда Ротаня выглядит наименее конкурентным из них. "Верес" же с "Минаем" на этом этапе смотрятся переселенцами в Первую лигу.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|13
|8
|3
|2
|26-12
|+14
|27
|0
|2
|СК Днепр-1
|13
|8
|3
|2
|16-10
|+6
|27
|0
|3
|Полесье
|13
|8
|2
|3
|20-9
|+11
|26
|0
|4
|Шахтер
|11
|7
|3
|1
|21-10
|+11
|24
|0
|5
|Рух
|13
|5
|6
|2
|21-14
|+7
|21
|0
|6
|Черноморец
|12
|6
|1
|5
|19-13
|+6
|19
|0
|7
|Колос
|13
|3
|8
|2
|9-9
|0
|17
|0
|8
|Динамо
|10
|5
|1
|4
|23-16
|+7
|16
|0
|9
|Металлист 1925
|12
|4
|3
|5
|11-13
|-2
|15
|0
|10
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-23
|-9
|15
|0
|11
|ЛНЗ
|13
|3
|4
|6
|12-16
|-4
|13
|0
|12
|Оболонь
|13
|3
|4
|6
|10-19
|-9
|13
|0
|13
|Заря
|11
|2
|4
|5
|12-15
|-3
|10
|0
|14
|ФК Александрия
|13
|2
|4
|7
|7-18
|-11
|10
|0
|15
|Верес
|12
|1
|5
|6
|10-19
|-9
|8
|0
|16
|ФК Минай
|13
|0
|6
|7
|6-21
|-15
|6
|0
Анонсы. В 14-м туре нас ждет целая россыпь интригующих вывесок.
Главной лично я бы определил встречу "Шахтера" с "Днепром-1". Она смотрится как стратегически важная с прицелом на лидерство и потенциальное чемпионство. Импонирует и впечатляет поступь команды Максимова, которой к тому же теперь не придется играть дважды за неделю.
"Кривбасс" - "Динамо": экзамен для обоих. Лидеру – крепко ли сидит на нем шапка Мономаха, команде теперь уже Шовковского – остались ли амбиции у извечного фаворита, и сможет ли он подкрепить их игрой.
"Черноморец" - "Рух". Схватка, возможно, самых симпатичных команд осени, ценой победы в которой может оказаться поул-позишн в гонке за квалифайн Лиги конференций. Обе несут очковые потери в последнее время – тем любопытнее, как сыграют между собой.
"Заря" - ЛНЗ. Борьба за спокойную жизнь, в которой дополнительные шансы команде Дулуба может дать отнимающий силы и эмоции поединок команды Кривенцова с главным конкурентом в Европе. Если он, конечно, состоится.
"Александрия" - "Верес". Не победа команды Ротаня здесь сохраняет шансы сопернику выбраться из ямы. Победа команды Лавриненко позволяет ей поменяться с соперником местами уже сейчас.
Словом, есть на что посмотреть в этом урожайном туре, чьи матчи будут идти друг за другом практически по нарастающей зрительского интереса. Кто как, а я в предвкушении. Какой бы жалкой ни казалась нынешняя УПЛ.
Фото - UA-Футбол
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