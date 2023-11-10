Назаренко: Счастлив вернуться на поле и немножко пробежаться

"Полесье" продолжает подготовку к матчу чемпионата против "Металлиста 1925". К команде на поле впервые после травмы присоединился Александр Назаренко. Полузащитник поделился своими эмоциями.

"Я прежде всего очень счастлив вернуться на футбольное поле, выйти, немножко пробежаться, потому что больше месяца я работал в зале, в бассейне, проходил процесс реабилитации, процедуры. А сейчас уже наконец первый день, когда я могу выйти на поле немного пробежаться и почувствовать газон, почувствовать поле. Я восстанавливался под наблюдением наших врачей, у нас здесь в тренировочном центре есть все необходимые условия для восстановления, занимался в тренажерном зале, выполнял специальные процедуры.

Прогнозировать что-то сейчас я не хочу, потому что не знаю, как себя поведет нога. Но я очень хочу как можно скорее вернуться на футбольное поле и помогать команде. Надеюсь, что это будет скоро. За время проведенное вне футбольного поля, я, честно говоря, понимаю наших болельщиков, как они очень переживают за команду. На все домашние матчи я ходил очень-очень переживал. Скажу так: очень не хочется сидеть там сверху на трибунах, а хочется быть на поле. Нервные клетки они такие - не железные", - рассказал Назаренко.

Напомним, Назаренко травмировался 27 сентября в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Днепром-1" (1:1, 5:4 пен.). Хавбек избежал травмы крестообразных связок. Ему поставили диагноз - перелом кости коленного сустава.