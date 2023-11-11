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Клим Приходько: Это очень важный матч для обеих команд

Премьер-лига

Полузащитник криворожского "Кривбасса" - об игре с Динамо Киев

Клим Приходько: Это очень важный матч для обеих команд

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Клим Приходько - о грядущей игре с "Динамо Киев".

Впереди - игра против "Динамо". Какие мысли перед этой игрой?

Это очень важный матч для обеих команд. И интересная игра для болельщиков. Мы хотим победить. Неважно, кто играет против нас: "Динамо", "Шахтер". "Кривбасс" в каждом матче играет только на три очка. Готовимся к поединку со всей ответственностью и серьезностью.

Сейчас "Динамо" потеряло уже немало очков в этом сезоне. Как считаешь, сказывается ли это на их психологическом состоянии?

Думаю, да. Но это их дела, мы должны думать о своей игре.

"Кривбасс" четыре тура подряд удерживает лидерство в УПЛ. Чувствуется ли дополнительная ответственность сейчас и дополнительное внимание к команде?

Честно, стараюсь не обращать на это внимания и спокойно готовиться к следующим матчам. Не забывайте, что сыграно только 13 туров. Впереди еще больше половины сезона, поэтому рано об этом говорить. Давайте заглянем в таблицу после 30 тура.

Напомним, "Кривбасс" занимает 1 место в турнирной таблице, на счету команды 27 очков. Матч "Кривбасс" - "Динамо Киев" состоится завтра в 13:00.

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Клим Приходько
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Источник:
ФК Кривбас
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