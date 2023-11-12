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Андрей Клищук: Настраиваемся на тяжелый матч

Премьер-лига

Голкипер криворожского Кривбасса - об игре с Динамо

Андрей Клищук: Настраиваемся на тяжелый матч

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о подготовке к домашнему матчу 14 тура УПЛ против "Динамо Киев".

Впереди - важная игра против киевского "Динамо". Какие мысли накануне?

Честно говоря, подготовка проходит в обычном графике, как и к любому другому поединку УПЛ. Изучаем соперника и настраиваемся на тяжелый матч. Понимаем, против кого будем играть. Уверен, будет интересная встреча для болельщиков.

Есть ли друзья и знакомые в составе соперника, с кем-то поддерживаешь связь?

Да, знаю некоторых ребят. Например, Бущана, Андриевского, Супрягу, Кабаева, Волошина. Иногда общаемся, но грядущий матч не обсуждали. У каждого своя подготовка к противостоянию и все сконцентрированы на этом, ведь это важный этап перед встречей.

Можешь выделить трех топ-футболистов в составе соперника?

По моему мнению, это Ярмоленко, Буяльский и Бражко. Они - умные в футбольном плане исполнители. Против них надо действовать максимально внимательно и осторожно.

Напомним, на данный момент "Кривбасс" занимает 2 месте в турнирной таблице, на счету команды 27 очков. Матч "Кривбасс" - "Динамо Киев" состоится сегодня в 13:00. Сайт UA-Футбол проведет трансляцию игры.

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Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбас
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