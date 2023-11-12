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"Все регламентные нормы были выполнены". Заявление Динамо об отказе Шовковского давать комментарий пресс-службе Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено

Подчеркивают, что ничего не нарушали

"Все регламентные нормы были выполнены". Заявление Динамо об отказе Шовковского давать комментарий пресс-службе Кривбасса

Фото: Пресслужба ФК "Динамо" Київ

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Киевское "Динамо" опубликовало официальное заявление относительно ситуации, которая возникла после матча "Кривбасс" - "Динамо" (0:2). Напомним, что и.о. главного тренера киевлян Александр Шовковский отказался общаться с пресс-службой "Кривбасса" на флеш-интервью.

Официальное заявление ФК "Динамо" Киев.

Регламентной нормой является обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба. На ней и.о. главного тренера "Динамо" Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Даже когда определенные представители СМИ решительно провоцировали тренера, в чем вы можете убедиться из официальных источников.

Другие послематчевые интервью не являются обязательными, и YouTube-каналу ФК "Кривбасс" в том числе.

Все регламентные нормы со стороны ФК "Динамо" Киев были выполнены.

После этой игры "Кривбасс" остался на втором месте с 27-а очками. "Динамо" также не изменило позиций - 8 пункт. Однако, киевляне имеют аж 3 игры в запасе.

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Александр Шовковский Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Источник:
«Динамо» Київ
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Хиденг (Днепр)
12.11.2023 в 18:45
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