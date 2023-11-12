"Все регламентные нормы были выполнены". Заявление Динамо об отказе Шовковского давать комментарий пресс-службе Кривбасса

Киевское "Динамо" опубликовало официальное заявление относительно ситуации, которая возникла после матча "Кривбасс" - "Динамо" (0:2). Напомним, что и.о. главного тренера киевлян Александр Шовковский отказался общаться с пресс-службой "Кривбасса" на флеш-интервью.

Официальное заявление ФК "Динамо" Киев.

Регламентной нормой является обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба. На ней и.о. главного тренера "Динамо" Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Даже когда определенные представители СМИ решительно провоцировали тренера, в чем вы можете убедиться из официальных источников.

Другие послематчевые интервью не являются обязательными, и YouTube-каналу ФК "Кривбасс" в том числе.

Все регламентные нормы со стороны ФК "Динамо" Киев были выполнены.