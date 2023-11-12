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"Динамо нарушило нормы Регламента". Ответ Кривбасса на заявление киевлян

Премьер-лига
Обновлено

Страсти не утихают

"Динамо нарушило нормы Регламента". Ответ Кривбасса на заявление киевлян

Новина українською
Новина українською

Сегодня и.о. главного тренера "Динамо" Александр Шовковский отказался общаться с пресс-службой "Кривбасса" на флеш-интервью после матча УПЛ. Киевляне опубликовали заявление, в котором отметили, что никаких нарушений не совершали. В то же время, "Кривбасс" имеет другое мнение. Криворожцы не замедлили ответить, отметив, что нарушение таки было.

Футбольный клуб «Кривбасс» удивлен реакцией клуба «Динамо» Киев на ситуацию, которая сложилась после поединка 14-го тура УПЛ между нашими командами. Ведь отказ тренера команды от послематчевого флеш-интервью является прямым нарушением нормы Регламента соревнований.

В статье 50 четко указано, что проведение флеш-интервью для Официального вещателя с главным тренером и футболистами, участвовавшими в матче, обязательно для каждого клуба и должно состояться до начала пресс-конференции. Согласно недавним изменениям в Законе Украины, организатор матча выступает официальным вещателем. Нам очень досадно, что более 620 тысяч зрителей, смотревших эту игру, не услышали комментарий и.о. главного тренера "Динамо" Александра Шовковского.

Учитывая, что в пункте 7 статьи 50 указано, что в случае неявки главного тренера или футболиста для съемки флеш-интервью к клубу применяются дисциплинарные санкции. Поэтому далее пусть оценку ситуации дают соответствующие органы украинского футбола.

После очного матча "Кривбасс" остался на втором месте с 27 очками. "Динамо" также не изменило позиций – 8 пункт. Однако, киевляне имеют 3 игры в запасе.

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Александр Шовковский Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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1 голосов
Источник:
Кривбас
Комментарии
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Виталик 10102 (Киев)
12.11.2023 в 23:49
Кривбас - пі**ра**с(
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0
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Комментарии 5
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Виталик 10102 (Киев)
12.11.2023 в 23:49
Кривбас - пі**ра**с(
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
12.11.2023 в 22:54
Офіційний мовник Кривбас ТВ. Це гумор такий?
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2
2
Лекарь (село Дарниця)
12.11.2023 в 22:53
Мал клоп, да смердюч (с)
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2
1
Zapp Brannigan (Київ)
12.11.2023 в 22:43
З яких це пір прес-служба вважається офіційним мовником? Прес-служба не є мовником, бо вона відповідає за контакти клубу з пресою, а не за організацію трансляцій. Офіційний мовник у нас ніби як Мегого (хоча не всі це підтримали).
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1
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genpet (Николаев)
12.11.2023 в 22:29
Щось Шовковський не з того почав...
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3
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