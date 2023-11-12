"Динамо нарушило нормы Регламента". Ответ Кривбасса на заявление киевлян

Сегодня и.о. главного тренера "Динамо" Александр Шовковский отказался общаться с пресс-службой "Кривбасса" на флеш-интервью после матча УПЛ. Киевляне опубликовали заявление, в котором отметили, что никаких нарушений не совершали. В то же время, "Кривбасс" имеет другое мнение. Криворожцы не замедлили ответить, отметив, что нарушение таки было.

Футбольный клуб «Кривбасс» удивлен реакцией клуба «Динамо» Киев на ситуацию, которая сложилась после поединка 14-го тура УПЛ между нашими командами. Ведь отказ тренера команды от послематчевого флеш-интервью является прямым нарушением нормы Регламента соревнований.

В статье 50 четко указано, что проведение флеш-интервью для Официального вещателя с главным тренером и футболистами, участвовавшими в матче, обязательно для каждого клуба и должно состояться до начала пресс-конференции. Согласно недавним изменениям в Законе Украины, организатор матча выступает официальным вещателем. Нам очень досадно, что более 620 тысяч зрителей, смотревших эту игру, не услышали комментарий и.о. главного тренера "Динамо" Александра Шовковского.

Учитывая, что в пункте 7 статьи 50 указано, что в случае неявки главного тренера или футболиста для съемки флеш-интервью к клубу применяются дисциплинарные санкции. Поэтому далее пусть оценку ситуации дают соответствующие органы украинского футбола.