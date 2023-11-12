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Сарапий: Во втором тайме мы кайфовали от игры

Премьер-лига

Прекрасный день для днепрян

Сарапий: Во втором тайме мы кайфовали от игры

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

UA-Футбол
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Сегодня "Днепр-1" неожиданно уверенно обыграл "Шахтер" в рамках УПЛ. Впечатлениями от победного поединка поделился автор гола Эдуард Сарапий. Год назад игрок уже забивал в эти же ворота, на этом же стадионе, другому гранду – "Динамо".

Эмоции классные. Забивать «Шахтеру» всегда приятно. Ну а ворота для меня действительно фартовые, так что будет здорово, если мы продолжим здесь играть и побеждать соперников, а мне будет удаваться забивать голы.

Задача у нас от матча к матчу – побеждать каждого соперника и как можно финишировать в турнирной таблице.

Да, во втором тайме мы кайфовали от игры. Игра нам давалась, мы контролировали мяч, поэтому мы получали отличные эмоции, а эта победа вполне заслужена.

Нас немного сломал этот гол, ведь мы не ожидали, что настолько быстро пропустим, но сумели реабилитироваться и показали свой характер.

Это был 18-й матч для Сарапия во всех турнирах этого сезона. Отметим, что ранее Эдуард забивал в квалификации Лиги Чемпионов "Панатинаикосу".

Благодаря победе "Днепр-1" взлетел на первое место УПЛ.

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Источник:
Дніпро-1
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