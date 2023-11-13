Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сыч: Рух получает удовольствие от побед в атакующем стиле
Защитник "желто-черных" подвел итоги матча с "Черноморцем"
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Алексей Сыч поделился эмоциями от победы над "Черноморцем" (3:2) в 14-м туре УПЛ.
"Мы победили, ведь не сдавались, шли до конца и гнули свою линию, играя в свой привычный футбол. Победа закономерна, ведь в первом тайме "Черноморец" не создал ни одного момента. И вообще мы фактически дважды забили в свои ворота. Но эмоции невероятные, потому что удалось победить.
В эпизоде, когда мы пропустили второй гол, произошло стечение обстоятельств. В том моменте мне не повезло, не знаю, как еще описать то, что произошло, иначе это не назвать. Хотел выбить мяч, а произошла такая срезка.
Нам очень нравится играть в интенсивный футбол. Благодаря такой игре мы можем получать результат. Футболисты получают удовольствие, когда побеждают в атакующем стиле.
Когда Плюман бил по воротам, то в голове были мысли: "Не бей, нет, не надо"! Но Фредди красавец - забил невероятный гол", - сказал Сыч.
Популярное сейчас
- Девять из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Жирона - единоличный лидер, Реал и Барса в тройке. Турнирная таблица Ла Лиги
- Пушич: Это болезненное поражение. Мы должны были забить четыре гола
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО