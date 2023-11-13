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Сыч: Рух получает удовольствие от побед в атакующем стиле

Премьер-лига

Защитник "желто-черных" подвел итоги матча с "Черноморцем"

Сыч: Рух получает удовольствие от побед в атакующем стиле

Фото: ФК Рух

Новина українською
Новина українською

Защитник "Руха" Алексей Сыч поделился эмоциями от победы над "Черноморцем" (3:2) в 14-м туре УПЛ.

"Мы победили, ведь не сдавались, шли до конца и гнули свою линию, играя в свой привычный футбол. Победа закономерна, ведь в первом тайме "Черноморец" не создал ни одного момента. И вообще мы фактически дважды забили в свои ворота. Но эмоции невероятные, потому что удалось победить.

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В эпизоде, когда мы пропустили второй гол, произошло стечение обстоятельств. В том моменте мне не повезло, не знаю, как еще описать то, что произошло, иначе это не назвать. Хотел выбить мяч, а произошла такая срезка.

Нам очень нравится играть в интенсивный футбол. Благодаря такой игре мы можем получать результат. Футболисты получают удовольствие, когда побеждают в атакующем стиле.

Когда Плюман бил по воротам, то в голове были мысли: "Не бей, нет, не надо"! Но Фредди красавец - забил невероятный гол", - сказал Сыч.

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Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
ФК Рух
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