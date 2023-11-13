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Шовковский упростил футбол Динамо, Поч навязал свою игру Сити, Шахтер не собрался после Барсы. Обзор топ-матчей уик-энда

Премьер-лига

Аудиомнение #237

Шовковский упростил футбол Динамо, Поч навязал свою игру Сити, Шахтер не собрался после Барсы. Обзор топ-матчей уик-энда

Фото: 1) ФК Динамо; 2) Getty Images; 3) СК Дніпро-1

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
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Читайте такжеДинамо победило Кривбасс, Днепр-1 - Шахтер, восемь голов в матче Ман Сити с Челси. Главные новости за 12 ноября

Армандо Броя делает классный трюк, рискуя получить травму, СК "Днепр-1" подключает домашние заготовки, Мудрик все-таки оформил свой небольшой вклад в ничью с "Сити". Как Шовковский максимально упростил игру "Динамо", почему "Шахтер" так легко уступил команде Максимова, куда Почеттино ведет "Челси" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:39 – "Кривбасс" – "Динамо" (0:2);

05:07 – "Шахтер" – СК "Днепр-1" (1:3);

14:18 – "Челси" – "Манчестер Сити" (4:4);

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Александр Шовковский Юрий Максимов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Манчестер Сити СК Днепр-1 Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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