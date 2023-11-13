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Шовковский упростил футбол Динамо, Поч навязал свою игру Сити, Шахтер не собрался после Барсы. Обзор топ-матчей уик-энда
Аудиомнение #237
Фото: 1) ФК Динамо; 2) Getty Images; 3) СК Дніпро-1
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Армандо Броя делает классный трюк, рискуя получить травму, СК "Днепр-1" подключает домашние заготовки, Мудрик все-таки оформил свой небольшой вклад в ничью с "Сити". Как Шовковский максимально упростил игру "Динамо", почему "Шахтер" так легко уступил команде Максимова, куда Почеттино ведет "Челси" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:39 – "Кривбасс" – "Динамо" (0:2);
05:07 – "Шахтер" – СК "Днепр-1" (1:3);
14:18 – "Челси" – "Манчестер Сити" (4:4);
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