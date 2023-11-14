Минай может отправить в отставку Шарана - Источник

"Минай" может прекратить сотрудничество с главным тренером Владимиром Шараном, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, руководство клуба раздумывает над тем, чтобы использовать окно для матчей сборной с целью поиска нового наставника.

Закарпатцы идут на последнем месте в турнирной таблице и не имеют ни одной победы. После 14-ти сыгранных матчей клуб имеет в своем активе шесть очков. В крайнем туре команда из Ужгорода уступила "Колосу" (0:2).

Напомним, Шаран стал главным тренером "Миная" в январе 2022 года. В минувшем сезоне под его руководством клуб финишировал десятым.