Нападающий Вереса Шестаков о ситуации ровенчан в таблице УПЛ: Верим, что все возможно исправить

Нападающий "Вереса" Михаил Шестаков в этом сезоне еще не забивал. Ровенчане имеют в составе еще двух игроков на эту позицию - Николая Гайдучика и Максима Марусича. Тренер Сергей Лавриненко постоянно меняет этих трех игроков одного на другого, выпускает в атаку двух, или смещает Михаила на фланг. Словом, пытается найти идеал. Но, пользы из этого пока что немного.

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Михаил Шестаков считает, что пауза на матчи сборных это плюс для "Вереса", ведь есть игроки, которые не залечили травмы.

Максимально настраиваемся на поединок против "Металлиста 1925". Считаю, контрольная игра против "Колоса" поможет поддержать игровой тонус и не ломать недельный тренировочный цикл. Понимаем, насколько важен для нас матч с харьковчанами. Кому больше на пользу пауза в чемпионате на матчи сборных? Для нас, наверное, это плюс. Есть время, чтобы полноценно вернулись к работе ребята, которые имели повреждения. Конечно, когда нет побед - настроение у всех не очень. Но мы работаем над собой, упорно тренируемся и верим, что все возможно исправить. К критике отношусь спокойно, она меня мотивирует.

Шестаков провел в этом сезоне 13 матчей. "Верес" располагается на предпоследней позиции в УПЛ,