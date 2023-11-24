Верняев: Из гимнастического зала у нас все болеют за Шахту

Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал, за какие футбольные команды болеют украинские спортсмены в разных видах.

– Кто из твоих друзей и еще из известных спортсменов болеет за " Шахтер "? Ведь знаю, что большинство все же за "Динамо". У вас даже база находится рядом с базой "Динамо".

– Насколько я знаю, Романчук – часто выставляет, поздравляет. А так я даже не знаю кто. Пожалуй, те, кто не с таким топовым результатом, болеет.

– Тарас Шелестюк?

– Да, Шелестюк болеет. Кто еще? Беринчик.

– Ну а из зала, образно говоря?

– Из зала у нас все за "шахту". Те, кто болеют за "шахту" именно смотрят футбол – это я, мой товарищ, еще один. Один физиотерапевт у нас за "шахту", второй – за "Динамо". Сложно ему с нами один против всех. Большинство за "Шахтер", а другие просто не смотрят футбол.

– Знаю, что твой товарищ Жан Беленюк болеет за "Динамо". В свое время вы даже приходили на стадион на противостояние между "Шахтером" и "Динамо". Как вообще вместе смотрели футбол? Не ссорились?

– Да нет, ну это же нормально. Ну, как смотрели: "Шахтер" выиграл – все довольны. Те забивают – они над нами смеются, тролят. Мы забиваем – мы. То есть нормально. Тогда еще Беринчик был с нами.

Топы – да, большинство за "Динамо". Усик за "Динамо". Хотя Усик сейчас и за "Полесье" уже. Самый, наверное, топовый болельщик – это Бедняков. Самый популярный человек среди всех болельщиков.