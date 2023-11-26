Кабаев забил первый гол за Динамо в официальной игре

В матче 15-го тура УПЛ "Динамо" принимает в Киеве "Рух". На 6-й минуте счет открыл Тымчик, а в конце первого тайма Кабаев забил второй мяч киевлян.

Для Владислава Кабаева этот гол стал первым в футболке "Динамо", если не учитывать товарищеские матчи. Наконец забить ему удалось в 36-й игре (после 1998 минут).

В этом сезоне игрок провел 9 матчей за бело-синих. Имеет в активе 1 ассист.

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