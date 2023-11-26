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Буяльский стал 11-м игроком, сыгравшим более 200 матчей за Динамо в Чемпионате Украины
Теперь среди клубных легенд?
фото - Олександр Приходько
Виталий Буяльский провел 200-й матч в своей карьере за киевское "Динамо" в сегодняшнем поединке против "Руха" в Чемпионате Украины. 29-й номер столичного клуба стал 11-м игроком, который в составе "сине-белых" достиг этого показателя.
Возглавляет список "Динамо" действующий тренер команды Александр Шовковский с показателем 426 игр.
Список игроков сыгравших более 200 поединков за киевлян в ЧУ:
Александр Шовковский - 426, Олег Гусев - 296, Владислав Ващук - 254, Сергей Ребров - 242, Денис Гармаш - 237, Андрей Ярмоленко - 234, Андрей Несмачный - 228, Валентин Белькевич - 224, Максим Шацких - 215, Сергей Сидорчук - 213, Виталий Буяльский - 200.
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