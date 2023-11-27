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Шахтер не прошел тест Полесьем, Заря финишировала в ЛК, у Пепа нет замен. Обзор топ-матчей уик-энда

Премьер-лига

Аудиомнение #239

Шахтер не прошел тест Полесьем, Заря финишировала в ЛК, у Пепа нет замен. Обзор топ-матчей уик-энда

Фото: 1-2) Getty Images; 3) ФК Маккабі Тель-Авів; 4) ФК Шахтар

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Нельзя просто так взять и сразу заиграть без подготовки по схеме 3-2-4-1. Неспособность "Ливерпуля" навязывать свой футбол "Манчестер Сити", сонное дерби Италии, непонятные перспективы "Зари" на сезон и мысли о неплохом по качеству поединке между "Шахтером" и "Полесьем" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:32 – "Шахтер" – "Полесье" (0:0);

01:59 – "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" (1:1);

12:01 – "Маккаби Т-А" – "Заря" (3:2);

16:00 – "Ювентус" – "Интер" (1:1);

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