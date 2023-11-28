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Эдмар объяснил, почему решил покинуть Металлист 1925
Тренер не имеет претензий к харьковскому клубу
metalist1925.com
Бывший тренер "Металлиста 1925" Эдмар рассказал о своем уходе из харьковского клуба.
- Вы немного исчезли из прессы после того, как ушли из "Металлиста 1925". Где вы сейчас? Потому что писали о казахстанском "Тоболе".
- Нет, конечно, были предложения, но еще рассматриваем их. Ничего конкретно нет.
- Это какие страны? Из-за границы или, может, есть из Украины?
- Есть предложение из-за рубежа, но ничего конкретного нет.
- Вы неожиданно ушли из "Металлиста 1925". Объясните немного.
- Нет, мы просто футбольные люди и бывает время, когда надо расставаться. Поэтому я очень благодарен "Металлисту 1925", потому что клуб дал мне возможность тренировать очень хороший коллектив. Думаю, что у каждого есть свой выбор.
- Это вы ушли?
- Да, да, да, да. Просто когда мы нашли общий язык и я пошел руководству навстречу, приняв команду, мне очень понравилось. Я просто почувствовал, что пришло время разойтись. Я очень благодарен "Металлисту 1925" за то, что помог мне стартовать в моей тренерской карьере.
- Хотите что-то более амбициозное в плане тренерства?
- Конечно, хочется. Поэтому мне еще надо много учиться и нужно время, чтобы стать хорошим и опытным тренером, - сказал Эдмар.
Напомним, что наставником команды остался Олег Голодюк.
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