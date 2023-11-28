  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УАФ дала разъяснения относительно фола игрока Полесья на Бондаре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ дала разъяснения относительно фола игрока Полесья на Бондаре

Премьер-лига

Владислав Шаповал за свое нарушение получил желтую карточку

УАФ дала разъяснения относительно фола игрока Полесья на Бондаре

Скриншот: канао Шахтаря на YouTube

Новина українською

Комитет арбитров УАФ объяснил толкование игрового эпизода поединка 15-го тура УПЛ "Шахтер" - "Полесье" (0:0), когда игрок житомирского клуба Владислав Шаповал получил жёлтую карточку за фол против Валерия Бондаря.

Решение на поле: штрафной удар/желтая карточка.

Правильное решение: штрафной удар/желтая карточка.

"На 10 минуте игрока № 11 ФК "Полесье" (Владислав Шаповал), который пытается вести борьбу за мяч, опережает соперник, который сыграл первым. Как это часто случается в таких ситуациях, контакта между ступнями игроков не избежать, а значит, это произошло непреднамеренно из-за опоздания игрока ФК "Полесье". При этом этот прием не содержал в себе такой интенсивности или силы, чтобы создать угрозу здоровью соперника.

По этой причине это нужно считать фолом, совершенным в безрассудной манере, а сама динамика и интенсивность не содержала в себе чрезмерной силы или жестокости, несмотря на то, что точка контакта была немного выше, чем при обычном наступлении.

VAR правильно ограничивается проверкой произошедшего, поскольку арбитр правильно вынес предупреждение игроку № 11 ФК "Полесье", - заявляет УАФ.

Главным арбитром встречи был Игорь Пасхал.

Читайте такжеВацко: Матч Шахтер - Полесье должна была судить Монзуль, ее в последний момент заменили на Пасхала
По теме
yellow-arrow
Иващенко: Если перенести игру с Александрией на декабрь, это будет не футбол, а регби
yellow-arrow
Железобетонный Бойко, гении Пихаленка и Судакова, и наставничество Шовковского. Символическая сборная 15-го тура УПЛ
yellow-arrow
Тренер Оболони: Два часа просто стояли на трассе, единственная колея была забита фурами
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Владислав Шаповал Валерий Бондарь УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости