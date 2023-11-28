УАФ дала разъяснения относительно фола игрока Полесья на Бондаре

Комитет арбитров УАФ объяснил толкование игрового эпизода поединка 15-го тура УПЛ "Шахтер" - "Полесье" (0:0), когда игрок житомирского клуба Владислав Шаповал получил жёлтую карточку за фол против Валерия Бондаря.

Решение на поле: штрафной удар/желтая карточка.

Правильное решение: штрафной удар/желтая карточка.

"На 10 минуте игрока № 11 ФК "Полесье" (Владислав Шаповал), который пытается вести борьбу за мяч, опережает соперник, который сыграл первым. Как это часто случается в таких ситуациях, контакта между ступнями игроков не избежать, а значит, это произошло непреднамеренно из-за опоздания игрока ФК "Полесье". При этом этот прием не содержал в себе такой интенсивности или силы, чтобы создать угрозу здоровью соперника.

По этой причине это нужно считать фолом, совершенным в безрассудной манере, а сама динамика и интенсивность не содержала в себе чрезмерной силы или жестокости, несмотря на то, что точка контакта была немного выше, чем при обычном наступлении.

VAR правильно ограничивается проверкой произошедшего, поскольку арбитр правильно вынес предупреждение игроку № 11 ФК "Полесье", - заявляет УАФ.