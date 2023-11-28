Кучер: Если разрезать мое сердце, то оно будет черно-оранжевым

Экс-защитник " Шахтера " Александр Кучер вспомнил свою игровую карьеру, где особняком стояли дерби против "Динамо".

– Для вас, как для киевлянина, были очень принципиальными игры с "Динамо"?

– Конечно, но дело не в том, что я киевлянин. Я играл за "Шахтер", у нас было дерби. Никто не хотел уступать. Я полностью отдавался "Шахтеру", любил эту команду. Столько лет провел в клубе, до сих пор переживаю. Лучшие матчи провел за "Шахтер". У меня жена из Луганска. Если разрезать мое сердце, то оно будет черно-оранжевым. Не было бы войны, жил бы в Донецке.

‒ В 2012 году вы забили два мяча "Динамо" в матче, который "Шахтер" победил 3:1. Эти голы были для вас особенными?

– Конечно, сделать дубль в ворота "Динамо" защитнику – для меня это была радость. Один гол – событие, а два, еще и принципиальному сопернику… Это было важно.

‒ Смотрел на YouTube подборку всех ваших голов за "Шахтер" в УПЛ. Многие типичные головы центрального защитника – головой после навеса. Но были голы на добивании после отскоков от вратаря, после прострелов. Испытывали ли в себе качества нападающего?

‒ Простая логика: идет удар, надо идти на вратаря. Защитник всегда бежит страховать вратаря. А если ты у чужих ворот, делаешь то же, только пытаешься первым добить.

‒ Играть против "Динамо", забивать им, помогало то, что вы в сборной с ними тренировались и играли?

– Нет, это не давало преимущества. Они тоже хорошо нас знали. Да, лучше их знаешь, понимаешь, как будет действовать в данный момент, но и они тебя лучше знают. Мы в равной ситуации.