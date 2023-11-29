Определены лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала имена лучших игрока и тренера 15-го тура чемпионата.

Сначала были опрошены журналисты и партнеры УПЛ. На втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

В итоге, болельщики проголосовали за голкипера "Полесья" Дениса Бойко и наставника "Динамо" Александра Шовковского.

Бойко набрал 45% голосов в Instagram и 45,9% в Google Form. Шовковский удостоился 47% голосов болельщиков в Instagram и 24,1% в Google Form.