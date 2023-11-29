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Определены лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ

Премьер-лига

Награды получили представители "Полесья" и "Динамо"

Определены лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинская Премьер-лига назвала имена лучших игрока и тренера 15-го тура чемпионата.

Сначала были опрошены журналисты и партнеры УПЛ. На втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

В итоге, болельщики проголосовали за голкипера "Полесья" Дениса Бойко и наставника "Динамо" Александра Шовковского.

Бойко набрал 45% голосов в Instagram и 45,9% в Google Form. Шовковский удостоился 47% голосов болельщиков в Instagram и 24,1% в Google Form.

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Источник:
УПЛ
Комментарии
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Kondor (Веселе)
29.11.2023 в 15:17
Кращий тренер самош хреновош гри! Оце Г-н Васильев постарався!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
29.11.2023 в 15:17
Кращий тренер самош хреновош гри! Оце Г-н Васильев постарався!
Ответить
0
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