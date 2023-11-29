Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определены лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ
Награды получили представители "Полесья" и "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинская Премьер-лига назвала имена лучших игрока и тренера 15-го тура чемпионата.
Сначала были опрошены журналисты и партнеры УПЛ. На втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.
В итоге, болельщики проголосовали за голкипера "Полесья" Дениса Бойко и наставника "Динамо" Александра Шовковского.
Бойко набрал 45% голосов в Instagram и 45,9% в Google Form. Шовковский удостоился 47% голосов болельщиков в Instagram и 24,1% в Google Form.
Популярное сейчас
- Сборная Украины начинает выступление на ЧМ по гандболу. Все, что стоит знать о турнире
- Наставник Антверпена раскритиковал судейство в матче с Шахтером
- Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Комментарии 1