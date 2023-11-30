Береза: Многие сомневались и смеялись над нами, а я говорил, что через несколько лет Днепр-1 будет играть в Лиге чемпионов

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза обратился к болельщикам по случаю дня рождения клуба. 29 ноября 2023 года днепровской команде исполнилось 8 лет.

"Уважаемые болельщики, днепряне!

29 ноября каждого года - особый день. Для меня это как день рождения ребенка, да, собственно клуб - и есть наше общее дитя. Именно в эту дату началась жизнь обычной команды друзей, которая постепенно набрала такой ход, что поразила многих. Помню, что тогда, 29 ноября 2015 года, мы, единомышленники и большие поклонники футбола, были полны огромных амбиций и планов. Многие сомневались и даже смеялись над нами. А я говорил, что через несколько лет СК "Днепр-1" будет играть в Лиге чемпионов. Некоторые крутили пальцем у виска - и если эти люди сейчас читают эти строки, я очень доволен.

К сожалению, наш родной город Днепр из-за проклятых рашистов еще не увидел еврокубковых матчей "Днепра-1". Но я уверен, что вскоре, благодаря нашим мужественным воинам, "Днепр-Арена" соберет полные трибуны на международной игре. И мы все вместе отпразднуем нашу общую победу Украины!

Считаю, что пройти за 8 лет путь от любительской команды до клуба-участника квалификации Лиги чемпионов - выдающееся достижение. Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам на этом пути: болельщиков, сотрудников клуба, игроков команды. Помню, как поверил в этот проект наш первый тренер Дмитрий Михайленко, как потом придал новый импульс Игорь Йовичевич, хотя наши дороги и неожиданно разошлись...

Было уже много моментов, матчей, достижений, которыми за короткий, но в то же время длинный 8-летний путь мы можем гордиться с полным правом. И я уверен, что лидерская позиция в чемпионате нынешней команды под руководством Юрия Максимова является хорошей предпосылкой новых свершений СК "Днепр-1"!

С днем рождения, любимый клуб! С праздником всех болельщиков Днепра!", - цитирует Березу официальный сайт днепрян.