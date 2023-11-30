"Сколько можно? Как ты так играешь". Защитник Динамо рассказал о встречах с хейтерами на улице

Защитник "Динамо" Максим Дячук рассказал о хейте со стороны болельщиков.

"Бывало такое, что выхожу из дома, а люди встречают и спрашивают: "Сколько можно? Как вы так играете?" А ты им грубо не ответишь, что ты им скажешь? Мы и сами понимаем, что что сейчас такая ситуация...

Подходили ли с агрессией? Было, что шел по улице и мужчина встречает и начинает рассказывать: "Да сколько можно? Как ты так играешь?". И я, и команда в целом. Что мне ответить ему? Я ж не скажу ему: "Да пошел ты". Говорю: "Подождите, все будет хорошо", - сказал Дячук.