Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Сколько можно? Как ты так играешь". Защитник Динамо рассказал о встречах с хейтерами на улице
Максим Дячук подвергается критике со стороны болельщиков
Скриншот: YouTube-канал ВДИНАМО
Защитник "Динамо" Максим Дячук рассказал о хейте со стороны болельщиков.
"Бывало такое, что выхожу из дома, а люди встречают и спрашивают: "Сколько можно? Как вы так играете?" А ты им грубо не ответишь, что ты им скажешь? Мы и сами понимаем, что что сейчас такая ситуация...
Подходили ли с агрессией? Было, что шел по улице и мужчина встречает и начинает рассказывать: "Да сколько можно? Как ты так играешь?". И я, и команда в целом. Что мне ответить ему? Я ж не скажу ему: "Да пошел ты". Говорю: "Подождите, все будет хорошо", - сказал Дячук.
Популярное сейчас
- Стало известно место сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
- Стало известно, какие оценки получил Зинченко за матч с Лансом
- Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- "Разве это тренер?": Сабо раскритиковал наставника Зари и предложил своего кандидата
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО