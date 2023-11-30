Андриевский: Шовковский требует больше внимания к приему мяча

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал об изменениях в киевской команде после смены главного тренера Мирчи Луческу на Александра Шовковского.

"Дела хорошо. Тем более победили "Кривбасс", лидера чемпионата на тот момент. Поэтому сейчас все в приподнятом настроении и готовимся к следующей игре (разговор был до матча с "Рухом").

Тренировочный процесс изменился, но не могу сказать, что кардинально. Думаю, нам постепенно будут давать новые упражнения, чтобы голова не закипела на тренировках.

Сейчас главный тренер требует больше внимания к приему мяча, на такие моменты. Потому что много недостатка в приемах и передачах. Он на такие мелочи обращает внимание. Это первое, что я заметил", - поделился Андриевский.