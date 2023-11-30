  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андриевский: Шовковский требует больше внимания к приему мяча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андриевский: Шовковский требует больше внимания к приему мяча

Премьер-лига

Хавбек "Динамо" - об изменениях в команде после смены тренера

Андриевский: Шовковский требует больше внимания к приему мяча

Скриншот: YouTube-канал ВДИНАМО

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал об изменениях в киевской команде после смены главного тренера Мирчи Луческу на Александра Шовковского.

"Дела хорошо. Тем более победили "Кривбасс", лидера чемпионата на тот момент. Поэтому сейчас все в приподнятом настроении и готовимся к следующей игре (разговор был до матча с "Рухом").

Тренировочный процесс изменился, но не могу сказать, что кардинально. Думаю, нам постепенно будут давать новые упражнения, чтобы голова не закипела на тренировках.

Сейчас главный тренер требует больше внимания к приему мяча, на такие моменты. Потому что много недостатка в приемах и передачах. Он на такие мелочи обращает внимание. Это первое, что я заметил", - поделился Андриевский.

Читайте такжеЛуческу сватают в Динамо Бухарест. Коуч посетил матч команды

По теме
yellow-arrow
Будковский: Мы с Александром Усиком самые мощные форварды Украины
yellow-arrow
Полесье - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Полесье - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.12.2023
Динамо (Киев) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал ВДИНАМО
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зритель (Харьков)
30.11.2023 в 14:12
Я где-то слышал, что таким вещам в детстве должны обучать. Врут, наверное
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Зритель (Харьков)
30.11.2023 в 14:12
Я где-то слышал, что таким вещам в детстве должны обучать. Врут, наверное
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.11.2023 в 13:44
Правильно требует. АТО от вас мяч отскакивает как горох от стены!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости