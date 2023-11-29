Луческу сватают в Динамо Бухарест. Коуч посетил матч команды
Впрочем, тренер отнекивается от данных слухов
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Румынские СМИ сватают экс-наставника донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирчу Луческу в "Динамо" Бухарест, где он якобы может сменить нынешнего главного тренера Овидиу Бурке.
Подлил масла в огонь тот факт, что тренер посетил матч местного чемпионата между бухарестским "Динамо" и ФКСБ (0:1), подогрев слухи о том, что в скором времени он может сменить в динамовском клубе нынешнего главного тренера Овидиу Бурке.
Впрочем, коуч не стал подогревать слухи, а заявил о том, что он просто пришел посмотреть футбол.
"Я не могу комментировать ситуацию в "Динамо". Я пришел на дерби, чтобы просто посмотреть матч, и неважно, кто был рядом со мной и о чем мы говорили. Если получу предложение? Не хочу сейчас комментировать", – приводит слова 78-летнего специалиста сайт iAMSPORT.
Напомним, что после своей отставки в киевском "Динамо" румынский специалист сначала объявил о том, что завершает свою тренерскую карьеру, но через пару дней опроверг свои же слова, отметив, что его неправильно поняли, и что он готов продолжать работать.
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