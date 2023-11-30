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Дячук: При Шовковском упор больше идет на оборону

Премьер-лига
Обновлено

Динамо привыкает к требованиям нового главного тренера

Дячук: При Шовковском упор больше идет на оборону

fcdynamo.com

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Защитник "Динамо" Киев Максим Дячук рассказал, как и в чем изменилась игра киевлян под руководством Александра Шовковского.

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"Не могу сказать, что сейчас что-то изменилось кардинально в игре команды. Невозможно сразу все изменить, будем идти постепенно к тому, что от нас требует главный тренер.

Относительно тренировочного процесса, то есть какие-то новые упражнения, новые задачи. Больше упор идет на оборону, ведь мы знаем, что много пропустили. Стараемся сейчас отрабатывать какие-то оборонительные моменты", - сказал Дячук.

Напомним, что Шовковский с приставкой и.о. заменил у руля "Динамо" Мирчу Луческу, который ушел в отставку в начале ноября.

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Источник:
ВДИНАМО
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