Дячук: При Шовковском упор больше идет на оборону

Защитник " Динамо " Киев Максим Дячук рассказал, как и в чем изменилась игра киевлян под руководством Александра Шовковского.

"Не могу сказать, что сейчас что-то изменилось кардинально в игре команды. Невозможно сразу все изменить, будем идти постепенно к тому, что от нас требует главный тренер.

Относительно тренировочного процесса, то есть какие-то новые упражнения, новые задачи. Больше упор идет на оборону, ведь мы знаем, что много пропустили. Стараемся сейчас отрабатывать какие-то оборонительные моменты", - сказал Дячук.