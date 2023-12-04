Танчик - о поражении от Ворсклы: Фарт был не на нашей стороне

Полузащитник "Днепра-1" Владимир Танчик подвел итоги поединка 16-го тура УПЛ против "Ворсклы" (1:2).

- Что необычного показала команда противника, чем удивила? Почему забили быстрый гол, но не смогли удержать преимущество?

- Мне кажется, что быстрый гол повлиял на нас. Команда сначала побежала вперед, а весь второй тайм играла от обороны. У них высокие защитники, трудно выиграть верховые дуэли и зацепиться за мяч. У нас были моменты, но мы их к сожалению не реализовали, возможно фарт сегодня не на нашей стороне.

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- Была ли команда морально или физически уставшая после изнурительного матча против "Черноморца"?

- Нет, я так не считаю, возможно сыграл определенную роль газон, потому что на таком газоне ты проседаешь и теряешь скорость, но он одинаков для всех игроков. К тому же, противник также готовился к игре против нас и был в хорошей форме, - сказал Танчик.