Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Танчик - о поражении от Ворсклы: Фарт был не на нашей стороне
Днепровский клуб проиграл со счетом 1:2
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Владимир Танчик подвел итоги поединка 16-го тура УПЛ против "Ворсклы" (1:2).
- Что необычного показала команда противника, чем удивила? Почему забили быстрый гол, но не смогли удержать преимущество?
- Мне кажется, что быстрый гол повлиял на нас. Команда сначала побежала вперед, а весь второй тайм играла от обороны. У них высокие защитники, трудно выиграть верховые дуэли и зацепиться за мяч. У нас были моменты, но мы их к сожалению не реализовали, возможно фарт сегодня не на нашей стороне.
- Была ли команда морально или физически уставшая после изнурительного матча против "Черноморца"?
- Нет, я так не считаю, возможно сыграл определенную роль газон, потому что на таком газоне ты проседаешь и теряешь скорость, но он одинаков для всех игроков. К тому же, противник также готовился к игре против нас и был в хорошей форме, - сказал Танчик.
Популярное сейчас
- Гарри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему приходилось играть
- Минута футбола, часы ожидания. ФОТОрепортаж с отмененного матча Минай - Динамо
- Срыв матча Минай - Динамо, победа Шахтера, пенальти Мудрика. Главные новости за 3 декабря
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО