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Клищук: Восстановим силы и будем готовиться к Заре
Голкипер "Кривбасса" рассказал о победе над "Александрией"
Фото: fckryvbas.com
Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал домашнюю победу над "Александрией" (2:1) в 16-м туре УПЛ.
- Андрей, прокомментируй пожалуйста победу.
- Эмоции только положительные. Мы очень рады, что удалось победить. Настраивались только на победу. Неплохо играли и создавали свои моменты. Но в первом тайме где-то подвела реализация. Во втором тайме "Кривбасс" забил замечательные голы. Теперь будем восстанавливать силы и готовиться на "Зарю".
- Вспомни, как мы пропустили гол. Ты не видел момента удара?
- Игрок соперника пробивал после подбора. Да, я не видел момента удара, ведь впереди было много футболистов. Тем более, удар получился мощным - было сложно его парировать.
- На перерыв "Кривбасс" ушел, проигрывая в счете. О чем говорили тренеры в раздевалке?
- Просили продолжать играть в том же духе, постоянно нагнетать у чужих ворот, играть только вперед. Одним словом мотивировали нас на активный футбол.
- В итоге есть очень важная победа. Такой успех придаст уверенности в дальнейшем?
- Конечно. Все очень довольны. "Кривбасс" это мы, - сказал Клищук.
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