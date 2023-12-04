Клищук: Восстановим силы и будем готовиться к Заре

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал домашнюю победу над "Александрией" (2:1) в 16-м туре УПЛ.

- Андрей, прокомментируй пожалуйста победу.

- Эмоции только положительные. Мы очень рады, что удалось победить. Настраивались только на победу. Неплохо играли и создавали свои моменты. Но в первом тайме где-то подвела реализация. Во втором тайме "Кривбасс" забил замечательные голы. Теперь будем восстанавливать силы и готовиться на "Зарю".

- Вспомни, как мы пропустили гол. Ты не видел момента удара?

- Игрок соперника пробивал после подбора. Да, я не видел момента удара, ведь впереди было много футболистов. Тем более, удар получился мощным - было сложно его парировать.

- На перерыв "Кривбасс" ушел, проигрывая в счете. О чем говорили тренеры в раздевалке?

- Просили продолжать играть в том же духе, постоянно нагнетать у чужих ворот, играть только вперед. Одним словом мотивировали нас на активный футбол.

- В итоге есть очень важная победа. Такой успех придаст уверенности в дальнейшем?

- Конечно. Все очень довольны. "Кривбасс" это мы, - сказал Клищук.