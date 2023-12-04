Береза: Приход пары харьковских аферистов - это также мой провал

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза оценил выступления команды за последние полтора года и жестко высказался об экс-тренере клуба Александре Кучере и бывшем спортивном директоре Евгении Красникове.

"У нас был некоторый провал, и это, в том числе моя вина, что не следил за тем, что происходит в клубе. Приход пары харьковских аферистов - это также мой провал, клуб до сих пор рассчитывается за их "управление", но тогда реально физически не мог за всем следить, изменились приоритеты в жизни.

Как видите, президент вернулся в клуб и все нормализовалось. С Юрием Вильевичем у нас синергия на высшем уровне. Есть тренера которые могут совпасть с клубом. Не каждый тренер подойдет нашей команде. "Днепр-1" сначала надо полюбить, впустить в свое сердце и тогда, "Днепр-1" пустит тебя к себе и ты сможешь сделать любой результат. Как сказал Юрий Максимов: "с этими бойцами можно сделать и достичь чего угодно", — вот он это и делает. Они обыграли "Барселону" 1:0? А мы их 3:1! Факт? Факт!