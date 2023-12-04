Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан: Жду ответный матч с Полесьем и немного переживаю, чтобы Усик не забил мне гол
Кипер также активно занимается и боксом
УАФ/Павло Кубанов
Голкипер "
– С Усиком вообще общался? Он сейчас в "Полесье" и очень хочет против вас сыграть.
– Да, с Александром мы общаемся. Я переживал, чтобы он мне гол не забил, но у него не получилось присутствовать на поле в этой игре.
Но я жду ответный матч и немного переживаю, чтобы он не забил мне гол.
– Известно, что вратари готовятся к серии пенальти, анализируют, кто и куда чаще всего бьет. Моделируем ситуацию – Усик бьет пенальти, как думаешь, куда он пробьет?
- Я не знаю. Мне кажется, что он в спорте настолько сумасшедший, что может изменить свое решение уже перед самым ударом.
Популярное сейчас
- Береза: Приход пары харьковских аферистов - это также мой провал
- Кривбасс вырывается в лидеры, Шахтер преследует, ЛНЗ - в топ-10. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Для освобождения оккупированных территорий нужно 17 млн снарядов и 350-400 миллиардов долларов, - Генштаб
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев