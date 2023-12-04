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Бущан: Жду ответный матч с Полесьем и немного переживаю, чтобы Усик не забил мне гол

Премьер-лига

Кипер также активно занимается и боксом

Бущан: Жду ответный матч с Полесьем и немного переживаю, чтобы Усик не забил мне гол

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан, который также занимается и боксом, рассказал о своих контактах с украинским супертяжем Александром Усиком.

– С Усиком вообще общался? Он сейчас в "Полесье" и очень хочет против вас сыграть.

– Да, с Александром мы общаемся. Я переживал, чтобы он мне гол не забил, но у него не получилось присутствовать на поле в этой игре.

Но я жду ответный матч и немного переживаю, чтобы он не забил мне гол.

– Известно, что вратари готовятся к серии пенальти, анализируют, кто и куда чаще всего бьет. Моделируем ситуацию – Усик бьет пенальти, как думаешь, куда он пробьет?

- Я не знаю. Мне кажется, что он в спорте настолько сумасшедший, что может изменить свое решение уже перед самым ударом.

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Источник:
Трибуна
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