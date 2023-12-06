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Рух не получал предложений по своим игрокам - СМИ
Интерес у клубов был, но без конкретики
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Рух" не получал конкретных предложений по своим игрокам, сообщает Sport.ua. Интерес к Богдану Слюбику, Марку Сапуге и Илье Кваснице проявляли разные клубы, но никакой конкретики не было.
По информации источника, больше интерес подогревался на уровне агентов, которые пытались организовать трансфер.
Львовский клуб пока не планирует прощаться со своими талантами.
Ранее Илья Квасница прокомментировал информацию о том, что им интересуются "Жирона" и "Валенсия".
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