Официально: Минай продлил контракт с защитником

" Минай " продлил контракт с 23-летним защитником Богдано Чуевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение сторон рассчитано на 1,5 года – до лета 2025-го.

Чуев стал игроком "Миная" летом 2022 года. За полтора сезона он сыграл за команду в 20 матчах.

Напомним, что ранее была информация, что клуб хочет сократить расходы и возьмет курс на омоложение команды.