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Официально: Минай продлил контракт с защитником

Премьер-лига
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Не только на выход

Официально: Минай продлил контракт с защитником

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" продлил контракт с 23-летним защитником Богдано Чуевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение сторон рассчитано на 1,5 года – до лета 2025-го.

Чуев стал игроком "Миная" летом 2022 года. За полтора сезона он сыграл за команду в 20 матчах.

Напомним, что ранее была информация, что клуб хочет сократить расходы и возьмет курс на омоложение команды.

Официально команду уже покинули 4 игрока, также СМИ писали, что в ближайшее время "Минай" покинут еще 6 футболистов.

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ФК Минай Богдан Чуев
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Источник:
Минай
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