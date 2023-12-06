Премьер-лига
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Официально: Минай продлил контракт с защитником
Не только на выход
fcminaj.com
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Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение сторон рассчитано на 1,5 года – до лета 2025-го.
Чуев стал игроком "Миная" летом 2022 года. За полтора сезона он сыграл за команду в 20 матчах.
Напомним, что ранее была информация, что клуб хочет сократить расходы и возьмет курс на омоложение команды.
Официально
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