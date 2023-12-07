Капитан Металлиста 1925: Я бы сказал, что у нас сейчас коричневая полоса, если вы понимаете о чем я

Капитан " Металлиста 1925 " Артем Габелок поделился ожиданиями от перенесенного матча 3-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в четверг , 7 декабря.

- Только была игра с "Шахтером" и сейчас уже "Динамо". В каком состоянии подходит команда ко второму матчу против отечественного гранда за неделю?

- Сейчас у нас тяжелая неделя. Но, я думаю, что нам хватило времени, чтобы восстановиться. Завтра, конечно, будет тяжелая игра для нас, в частности, потому что мы имеем такой напряженный график. Однако ребята восстановились, поэтому, считаю, будет интересная игра.

- Что с психологией в коллективе, ведь сейчас у команды несколько матчей подряд поражения?

- Да, конечно, я бы сказал, что у нас сейчас, такая, коричневая полоса, если вы понимаете о чем я. Настроение в команде не очень, но мы работаем, все делаем для того, чтобы вылезти из этой сложной ситуации. Ребята все понимают, поэтому работают. Когда работаешь, со временем, результат приходит. Все будет хорошо.

- В то же время у "Металлиста 1925" сейчас двухматчевая беспроигрышная серия против "Динамо". Имеет ли это значение?

- На "Динамо" всегда настраиваешься сильнее. Мотивацию на таких соперников не нужно искать, она всегда есть. Поэтому так складываются матчи. Ребята больше настроены. Поэтому, я считаю, что завтра будет, действительно интересная игра.

- Можем ли мы рассчитывать на такой прекрасный гол, который тогда (в конце прошлого сезона - прим.), можно сказать, спас "Металлист 1925" от переходных матчей?

- Конечно, что этого хотелось бы. Но я понимаю, что забиваю раз в год. В этом году я уже забил… Не знаю.