Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В четверг, 7 декабря "Динамо" примет на своем поле "Металлист 1925" в рамках перенесенного матча 3-го тура УПЛ. Киевляне занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 пункта. При это у команды Александра Шовковского есть три игры в запасе.

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Харьковчане, в свою очередь, располагаются на 11-й строчке, набрав 15 баллов.

Смотреть можно на 2+2. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Чемпионат Украины, 3-й тур

7 декабря 2023. Киев, стадион "Динамо" им. В. В Лобановского

"Динамо" - "Металлист 1925" 15:00

Трансляция - 2+2

Текстовая трансляция - UA-Футбол