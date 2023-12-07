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Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Динамо - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В четверг, 7 декабря "Динамо" примет на своем поле "Металлист 1925" в рамках перенесенного матча 3-го тура УПЛ. Киевляне занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 пункта. При это у команды Александра Шовковского есть три игры в запасе.

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Харьковчане, в свою очередь, располагаются на 11-й строчке, набрав 15 баллов.

Смотреть можно на 2+2. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Чемпионат Украины, 3-й тур
7 декабря 2023. Киев, стадион "Динамо" им. В. В Лобановского
"Динамо" - "Металлист 1925" 15:00
Трансляция - 2+2
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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Трансляция матча Динамо - Металлист 1925
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