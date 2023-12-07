Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае

Бывший главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал кадровые перемены в закарпатской команде.

- Что сейчас за кадровая революция в "Минае"? Клуб покинули опытные Бандура, Солдат, Немчанинов, Панасенко. Говорят, что вообще команду покинет 10 игроков.

- Эта ситуация была ожидаемой. Мы знали, что руководство хочет сократить бюджет. Они планируют выращивать молодежь, чтобы потом продавать и зарабатывать, только для этого нужно же остаться в Премьер-лиге.

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Действительно, десять игроков покинут "Минай", а может и больше. Я думаю, что уход такого количества опытных футболистов это много для такой команды как "Минай".

Но президента тоже можно понять, потому что команда не выигрывает, а по заработной плате и премиях задержек в "Минае" не было. Хотя команда одна из самых низкооплачиваемых в УПЛ, но все платилось стабильно.

- В прошлом сезоне "Минай" с этими футболистами занял восьмое место в УПЛ. Почему в этом произошел регресс?

- С моим опытом я чувствовал, что повторить прошлогодний результат будет практически невозможно.

- Почему?

- Я думал, что мы будем двигаться вперед, но, к сожалению, этого не произошло. "Минай" летом не смог подписать тех игроков, которых я хотел видеть в команде. Финансовые возможности не позволили это сделать. Хотя президент "Миная" Валерий Иванович [Пересоляк] сразу сказал: "Я смогу платить то, что смогу". В этом плане он свое слово держал.

- Кого вы хотели пригласить?

- Сейчас уже нет смысла об этом говорить. Футболисты переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в "Минае". Мы не могли конкурировать с новичками УПЛ в финансовом плане и отталкивались от нашего бюджета.

- Правда ли, что когда вы работали в "Минае" в команде был плохой микроклимат?

- Абсолютная неправда, и футболисты могут это подтвердить. У нас со всеми игроками были очень хорошие отношения. Когда я прощался с "Минаем", то приехала вся команда. Я был приятно удивлен. Мы сели, поговорили, было здорово. Я такого не ожидал. Даже сейчас футболисты мне звонят, - рассказал Шаран.