Шабанов не поможет Полесью в матче против Днепра-1

Основной защитник "Полесья" Артем Шабанов не сыграет в центральном матче 17-го тура УПЛ против "Днепра-1" из-за травмы. Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ-ТВ.

По этой же причине он пропустил предыдущий поединок против "Вереса" (1:1). При этом, характер полученного повреждения пока неизвестен.

В нынешнем сезоне Шабанов отыграл 16 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Матч "Полесье" - "Днепр-1" состоится 8 декабря и начнется в 15:00.