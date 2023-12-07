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Шабанов не поможет Полесью в матче против Днепра-1

Премьер-лига

Защитник получил травму

Шабанов не поможет Полесью в матче против Днепра-1

Фото: Instagram

Новина українською

Основной защитник "Полесья" Артем Шабанов не сыграет в центральном матче 17-го тура УПЛ против "Днепра-1" из-за травмы. Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ-ТВ.

По этой же причине он пропустил предыдущий поединок против "Вереса" (1:1). При этом, характер полученного повреждения пока неизвестен.

В нынешнем сезоне Шабанов отыграл 16 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Матч "Полесье" - "Днепр-1" состоится 8 декабря и начнется в 15:00.

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Артем Шабанов Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ-ТВ
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