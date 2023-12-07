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Монзуль обслужит матч Шахтер - Верес: судейские назначения на 17-й тур УПЛ
Система VAR будет задействована на всех поединках
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 17-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
17-й тур
08.12.2023
"Полесье" - "Днепр-1". Житомир. Центральный стадион. 15:00. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Козик Я.В. (Мукачево),
"Шахтер" - "Верес". Львов. Стадион "Арена Львов". 17:00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр ВАА - Романов В.М. (Днепр),
09.12.2023
"Кривбасс" - "Заря". Кривой Рог. СК "Горняк". 15:00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), арбитр ВАА - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.),
10.12.2023
"Ворскла" - "Рух". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 13:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Черноморец" - "Колос". Одесса. Стадион "Черноморец". 15:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр ВАА - Коваленко А.А. (Полтава),
11.12.2023
"Металлист 1925" - "Александрия". Киев. Стадион "Левый берег". 14:00. Арбитр - Соловьян А.М. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
"Динамо" - "Оболонь". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр ВАА - Козыряцкий М.С. (Запорожье).
Матч ЛНЗ -"Минай" был перенесен по просьбе черкасского клуба.
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