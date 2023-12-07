Олег Голодюк: Несколько дней назад играли с Шахтером, а Динамо отдыхало. Нам было тяжело

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал перенесенный матч третьего тура чемпионата Украины против киевского "Динамо". Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Трудно что-то комментировать. Пропустили две такие контрактаки от "Динамо", да и почти каждую игру, даже тайм мы не можем доиграть в равных составах.

Учитывая то, что пару дней назад играли с "Шахтером", а "Динамо" отдыхало, плюс не в равных составах – то нам было тяжело.