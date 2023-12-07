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Защитник Динамо Дячук забил свой первый гол на взрослом уровне
Защитник забил Металлисту 1925 в перенесенном матче 3-го тура
fcdynamo.com
20-летний защитник "Динамо" Максим Дячук забил гол
Этот гол стал дебютным для игрока на взрослом уровне.
Отметим, что дебютировал футболист на взрослом уровне в сезоне-2022/2023, выступая на правах аренды в "Александрии", после чего зимой вернулся в "Динамо" и принял участие в 15 поединках. В нынешнем сезоне защитник сыграл за "бело-синих" восемь поединков.
Добавим, что, выступая за команду "Динамо" U19, Дячук забил пять мячей в 39 матчах чемпионата Украины среди юношеских команд.
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