Защитник Динамо Дячук забил свой первый гол на взрослом уровне

20-летний защитник "Динамо" Максим Дячук забил гол в ворота "Металлиста 1925" (4:2) на 90-й минуте матча.

Этот гол стал дебютным для игрока на взрослом уровне.

Отметим, что дебютировал футболист на взрослом уровне в сезоне-2022/2023, выступая на правах аренды в "Александрии", после чего зимой вернулся в "Динамо" и принял участие в 15 поединках. В нынешнем сезоне защитник сыграл за "бело-синих" восемь поединков.

Добавим, что, выступая за команду "Динамо" U19, Дячук забил пять мячей в 39 матчах чемпионата Украины среди юношеских команд.