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Защитник Динамо Дячук забил свой первый гол на взрослом уровне

Премьер-лига
Обновлено

Защитник забил Металлисту 1925 в перенесенном матче 3-го тура

Защитник Динамо Дячук забил свой первый гол на взрослом уровне

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

20-летний защитник "Динамо" Максим Дячук забил гол в ворота "Металлиста 1925" (4:2) на 90-й минуте матча.

Этот гол стал дебютным для игрока на взрослом уровне.

Отметим, что дебютировал футболист на взрослом уровне в сезоне-2022/2023, выступая на правах аренды в "Александрии", после чего зимой вернулся в "Динамо" и принял участие в 15 поединках. В нынешнем сезоне защитник сыграл за "бело-синих" восемь поединков.

Добавим, что, выступая за команду "Динамо" U19, Дячук забил пять мячей в 39 матчах чемпионата Украины среди юношеских команд.

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