Буяльский - о голах Металлиста 1925: Все побежали в атаку и, как говорится, попали в плен

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от победной игры против "Металлиста 1925" (4:2) в перенесенном матче 3-го тура УПЛ.

– Мы довольны победой. Хорошо провели первый тайм, а во втором, в принципе, играли по счету, больше контролировали мяч. Были определенные моменты, которые мы не реализовали, и в конце получилась нервная концовка.

– Поединок получился результативным. Атакой вы наверняка довольны, а вот защитой?

– Мы довольны игрой в целом, ведь хорошо действовали как в атаке, так и в защите. Но мы не реализовали некоторые моменты в атаке, потому возникла неуверенность. Пропустили два гола, потому что не успели накрыть соперника в этих эпизодах.

- Соперник сумел забить второй мяч, играя в меньшинстве. Это стало для вас неожиданностью?

– Как я уже сказал, во втором мы создавали моменты, но не реализовывали их. Все побежали в атаку и, как говорится, попали в плен.

- После трех побед подряд настроение в команде лучше?

- Для нас каждый матч как финал, нужно выигрывать и двигаться от матча к матчу.

- То, что матч против "Миная" был перенесен, как-то повлияло на вашу подготовку к сегодняшней игре? Или наоборот лучше, что отдохнули больше?

– Лучше бы сыграли, мы не отдыхали, а два дня ехали в поезде. Можно сказать, где-то выбились из тренировочного процесса, ведь сначала пропустили предигровую тренировку, потому что из-за снега мы не потренировались полноценно, ведь занятие было на искусственном поле. А во время игры мы сыграли всего минуту… Потому тренировочный процесс нарушился.

– Уже в понедельник завершающий матч сезона. Времени на подготовку тоже немного?

- Думаю, главный тренер знает, как подготовить команду, а каждый футболист знает, как восстановиться и подготовиться к игре.