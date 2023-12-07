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Буяльский - о голах Металлиста 1925: Все побежали в атаку и, как говорится, попали в плен
Динамо пропустило два гола, но забило четыре
fcdynamo.com
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от
– Мы довольны победой. Хорошо провели первый тайм, а во втором, в принципе, играли по счету, больше контролировали мяч. Были определенные моменты, которые мы не реализовали, и в конце получилась нервная концовка.
– Поединок получился результативным. Атакой вы наверняка довольны, а вот защитой?
– Мы довольны игрой в целом, ведь хорошо действовали как в атаке, так и в защите. Но мы не реализовали некоторые моменты в атаке, потому возникла неуверенность. Пропустили два гола, потому что не успели накрыть соперника в этих эпизодах.
- Соперник сумел забить второй мяч, играя в меньшинстве. Это стало для вас неожиданностью?
– Как я уже сказал, во втором мы создавали моменты, но не реализовывали их. Все побежали в атаку и, как говорится, попали в плен.
- После трех побед подряд настроение в команде лучше?
- Для нас каждый матч как финал, нужно выигрывать и двигаться от матча к матчу.
- То, что матч против "Миная" был перенесен, как-то повлияло на вашу подготовку к сегодняшней игре? Или наоборот лучше, что отдохнули больше?
– Лучше бы сыграли, мы не отдыхали, а два дня ехали в поезде. Можно сказать, где-то выбились из тренировочного процесса, ведь сначала пропустили предигровую тренировку, потому что из-за снега мы не потренировались полноценно, ведь занятие было на искусственном поле. А во время игры мы сыграли всего минуту… Потому тренировочный процесс нарушился.
– Уже в понедельник завершающий матч сезона. Времени на подготовку тоже немного?
- Думаю, главный тренер знает, как подготовить команду, а каждый футболист знает, как восстановиться и подготовиться к игре.
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