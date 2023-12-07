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Суркис: Нет освещения - это смешно. Мы не должны ехать на матч с Минаем

Премьер-лига
Обновлено

Президент Динамо предлагает сыграть матч в Киеве

Суркис: Нет освещения - это смешно. Мы не должны ехать на матч с Минаем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался относительно переноса матча 16-го тура УПЛ с "Минаем".

"Что будем решать с "Минаем"? Мы не должны ехать. Мы могли бы просить ассоциацию и УПЛ засчитать им техническое поражение. Помните "Ингулец" – "Шахтер", "Мариуполь" – "Динамо"? Но мы этого не хотим. Но ехать туда… Мы потратили большие средства, двое суток там были.

Нет освещения – это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения.

Поэтому если они хотят, то пусть приедут к нам, мы все подготовим и будем играть в Киеве", - сказал Суркис.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
07.12.2023 в 22:01
клоун
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
07.12.2023 в 22:01
клоун
Ответить
0
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