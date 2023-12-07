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Суркис: Нет освещения - это смешно. Мы не должны ехать на матч с Минаем
Президент Динамо предлагает сыграть матч в Киеве
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "
"Что будем решать с "Минаем"? Мы не должны ехать. Мы могли бы просить ассоциацию и УПЛ засчитать им техническое поражение. Помните "Ингулец" – "Шахтер", "Мариуполь" – "Динамо"? Но мы этого не хотим. Но ехать туда… Мы потратили большие средства, двое суток там были.
Нет освещения – это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения.
Поэтому если они хотят, то пусть приедут к нам, мы все подготовим и будем играть в Киеве", - сказал Суркис.
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