Спортдиректор Вереса: Пока идет война, Маргарян не планирует возвращаться в клуб

Исполняющий обязанности спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

- Юрий Викторович, что планирует команда зимой, где будут сборы?

- После матча с "Шахтером" команда ушла в отпуск. Планируем сначала где-то в десятых числах января собраться у нас в Ровно. Работать дней десять. А дальше, опять же, по предварительным планам, поедем на сбор в Турцию.

- Планируете участие в зимних турнирах?

- Если, как и в прошлом году, будет проводиться Winter Cup, то мы охотно приняли бы участие.

- Планируете спарринги?

- Начальник и администратор команды работают над тем. Когда будет определен фактический график нашей подготовки, тогда под те даты, числа и города будут определены и спарринги. Переговоры с украинскими и зарубежными командами идут. Ждем предварительные точные даты наших действий. Будет ли разрешение на выезд за границу.

- Кого не будет с командой зимой?

- Пока все на месте.

Читайте также Верес после матча с Шахтером объявил о прекращении сотрудничества с нападающим

- Завершаются контракты у Гагуна и Кучерова. Планирует ли клуб их продолжать?

- Все решения по игрокам будут приниматься в ближайшие дни после завершения зимней части сезона.

- А кто может усилить "Верес"?

- Процесс поиска потенциальных новичков идет постоянно. У команды есть определенные желания, ведутся разговоры с игроками. Поиск должен идти не только в межсезонье Постоянно нужно что-то планировать, иметь стратегию. Интересуемся игроками и внутри страны, и извне. Тренер команды Сергей Лавриненко говорил, что хотел бы усилить скорость на флангах и впереди, работаем над этим.

- Жирайр Маргарян может зимой вернутся в команду?

- Он находится в аренде в армянском "Урарту". Игрок воспользовался правилом ФИФА, и, пока идет война, не планирует возвращаться. Зимой он не вернется, а летом, будем смотреть на обстоятельства, - сказал Габовда.