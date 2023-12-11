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Спортдиректор Вереса: Пока идет война, Маргарян не планирует возвращаться в клуб
Сейчас игрок находится в аренде в Армении
nkveres.com
Исполняющий обязанности спортивного директора "Вереса" Юрий Габовда рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.
- Юрий Викторович, что планирует команда зимой, где будут сборы?
- После матча с "Шахтером" команда ушла в отпуск. Планируем сначала где-то в десятых числах января собраться у нас в Ровно. Работать дней десять. А дальше, опять же, по предварительным планам, поедем на сбор в Турцию.
- Планируете участие в зимних турнирах?
- Если, как и в прошлом году, будет проводиться Winter Cup, то мы охотно приняли бы участие.
- Планируете спарринги?
- Начальник и администратор команды работают над тем. Когда будет определен фактический график нашей подготовки, тогда под те даты, числа и города будут определены и спарринги. Переговоры с украинскими и зарубежными командами идут. Ждем предварительные точные даты наших действий. Будет ли разрешение на выезд за границу.
- Кого не будет с командой зимой?
- Пока все на месте.
- Завершаются контракты у Гагуна и Кучерова. Планирует ли клуб их продолжать?
- Все решения по игрокам будут приниматься в ближайшие дни после завершения зимней части сезона.
- А кто может усилить "Верес"?
- Процесс поиска потенциальных новичков идет постоянно. У команды есть определенные желания, ведутся разговоры с игроками. Поиск должен идти не только в межсезонье Постоянно нужно что-то планировать, иметь стратегию. Интересуемся игроками и внутри страны, и извне. Тренер команды Сергей Лавриненко говорил, что хотел бы усилить скорость на флангах и впереди, работаем над этим.
- Жирайр Маргарян может зимой вернутся в команду?
- Он находится в аренде в армянском "Урарту". Игрок воспользовался правилом ФИФА, и, пока идет война, не планирует возвращаться. Зимой он не вернется, а летом, будем смотреть на обстоятельства, - сказал Габовда.
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