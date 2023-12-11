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УПЛ. Металлист 1925 - Александрия 0:3. Закономерный итог
Александрия была ближе к победе
Фото: ФК Металіст 1925/Автор - невідомий
“Александрия” заканчивает 2023-й год заслуженной победой над “Металлистом 1925”. Команда Руслана Ротаня провела хороший матч и закономерно взяла три очка. Харьковская команда выглядела уставшей после матчей с “Шахтером” и “Динамо”, и не смогла оказать должного сопротивления. Кроме того, “Металлист 1925” вновь доигрывал матч в меньшинстве.
Чемпионат Украины, 16-й тур. Киевская область, “Арена Левый берег”
“Металлист 1925” – “Александрия” 0:3
Голы: Скорко 64, Плакса 75, Плакса 83
“Металлист 1925”: Сидоренко – Безуглый, Курило, Евгений Ткачук, Жичиков – Мартинюк, Габелок, Андрей Ткачук (Капинус 76) – Дмитренко (Ременюк 76), Борячук (Сидоров 46), Ари (Русин 46)
“Александрия”: Шевченко – Скорко, Логинов, Кравченко (Савченко 57), Копына – Кулаковский, Сигеев (Ващенко 87), Плакса – Шулянский (Калитвинцев 87), Кулаков (Андрейчук 80), Джевани (Безерра 57)
Предупреждения: Габелок 42, Жичиков 49, Андрей Ткачук 60, Жичиков 71 – Плакса 76, Сигеев 82
Удаление: Жичиков 71
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